Caravaca de la Cruz restaura sus joyas patrimoniales más emblemáticas

«Caravaca de la Cruz vive en la actualidad uno de los procesos de recuperación patrimonial y regeneración urbana más importantes de las últimas décadas, impulsado por la colaboración entre administraciones y el aprovechamiento de fondos europeos y otras líneas de financiación». Así lo asegura el alcalde del municipio, José Francisco García.

Convento de San José

Uno de los focos principales de esa recuperación se sitúa en el antiguo Convento de San José, cuya rehabilitación desarrolla la Comunidad Autónoma con fondos europeos coincidiendo con la conmemoración del 450 aniversario de su fundación por Santa Teresa. La intervención integral, incluida en la primera fase del proyecto de rehabilitación del conjunto monumental, se centra principalmente en el templo, las fachadas y las cubiertas, además de incorporar un sistema contra incendios y actuaciones en materia de accesibilidad. En la iglesia barroca, los trabajos devuelven el esplendor original a retablos y pinturas murales, en una actuación que busca asegurar la conservación del inmueble y abrir una nueva etapa para un edificio de especial valor.

«En primer lugar, se recuperó el antiguo convento, que estaba en manos de un fondo inversor extranjero, y después conseguimos los fondos necesarios para acometer las actuaciones más urgentes que necesitaba el conjunto monumental para garantizar su preservación. Estamos convirtiendo este edificio perdido y abandonado a su suerte en un bien patrimonial de todos», explica el alcalde. El Ayuntamiento, además, continúa trabajando en la búsqueda de financiación para las fases pendientes, ya presentadas a distintas convocatorias de ayudas.

Visita institucional a las obras del Convento de San José. / Ayto. Caravaca

Transformación del entorno del Castillo la Basílica

La transformación alcanza también el entorno del Castillo y la Real Basílica de la Vera Cruz. A finales del pasado año concluyeron las obras de pavimentación de la explanada, una intervención acompañada por la construcción de un colector de pluviales que recorre parte del Barrio Medieval para canalizar adecuadamente el agua de lluvia. La actuación mejora la estética, la accesibilidad y la funcionalidad de este espacio emblemático, al tiempo que resuelve los problemas de humedades que afectaban desde hacía décadas al conjunto monumental.

El proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’ y financiado con fondos europeos Next Generation del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha supuesto una inversión global de 760.000 euros. En palabras del alcalde, se trata de una actuación «absolutamente respetuosa con el entorno, ejecutada con materiales naturales de proximidad y un diseño radial que realza la majestuosidad de la portada barroca de la Basílica».

En ese mismo ámbito patrimonial, el Castillo de Caravaca de la Cruz ha estrenado un sistema de iluminación que realza el principal símbolo patrimonial del municipio y potencia su integración en el paisaje urbano mediante tecnologías eficientes y respetuosas con el entorno. La actuación ha sido financiada íntegramente por la Fundación Iberdrola España, con una inversión superior a los 200.000 euros, gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento. La hoja de ruta municipal prevé continuar con las actuaciones de mejora y conservación del principal emblema patrimonial de la ciudad, para lo que se ha elaborado un proyecto centrado principalmente en la restauración de las fachadas laterales, presentado a la convocatoria de 2025 del ‘Programa 2% Cultural’ del Ministerio. En 2021 ya se completó el proyecto de restauración de la emblemática portada barroca de la Real Basílica de la Vera Cruz.

Restauración del edificio del Ayuntamiento

El edificio histórico del Ayuntamiento constituye otro de los ejes de esta etapa de intervención. Actualmente se desarrollan las obras de reforma integral del inmueble, con un presupuesto de más de 1,8 millones de euros. La actuación mejorará la accesibilidad y la eficiencia energética, pero también permitirá recuperar espacios como la antigua cárcel, una de las partes más antiguas del edificio. El pasado año se realizaron, además, las obras de rehabilitación de la fachada trasera del consistorio, que permitieron recuperar su diseño original de estilo barroco del siglo XVIII, oculto durante décadas bajo un revestimiento de mortero de cemento.

A esa recuperación se suma una subvención de 100.000 euros aprobada por la Comunidad Autónoma para restaurar la fachada del edificio del siglo XVIII donde tiene su sede el Ayuntamiento. El objetivo es recuperar la fachada original en la zona del antiguo Almudí, siguiendo la línea de la intervención realizada recientemente en la fachada a la calle Puentecilla y devolviendo a la imagen barroca del inmueble parte de su presencia histórica.

Otros proyectos

La regeneración no se limita a los grandes monumentos. En el casco histórico destaca Los Huertos del Vicario, proyecto galardonado con el Premio Regional de Arquitectura. Esta nueva zona verde de más de 3.500 metros cuadrados se ubica sobre la manzana ‘Europán’, un terreno que permaneció cerrado y en estado de abandono durante más de tres décadas. La intervención recupera la memoria agrícola y patrimonial del espacio, vinculado a la vivienda y los huertos del vicario, primero pertenecientes a la Orden de Santiago y después al Obispado, con un diseño orientado al bienestar y disfrute de vecinos y visitantes.

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Esa red de espacios públicos se ampliará con las obras, actualmente en marcha, de una nueva plaza pública en el casco histórico. El espacio quedará conectado con Los Huertos del Vicario, la calle Nueva y el callejón Frías. Con un presupuesto de 116.820 euros, la actuación se desarrolla sobre el solar que ocupaba una vivienda y permitirá recuperar este enclave para el uso público, ampliando las zonas verdes y de encuentro en el centro histórico.