Fomento refuerza la seguridad vial en el acceso Este de Caravaca de la Cruz con una inversión de 545.000 euros

El Gobierno regional refuerza la seguridad en el acceso este de Caravaca de la Cruz con una inversión regional de 545.000 euros que se destinará a la construcción de una nueva glorieta, que beneficiará a los 2,3 millones de usuarios que anualmente circulan por la carretera que une la localidad con Cehegín (RM-517), de los que cerca de 10 por ciento corresponden a vehículos pesados.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, informó de la licitación de las obras que contarán con un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 8 de junio para presentar sus ofertas.

La Comunidad Autónoma construirá una nueva glorieta y reorganizará la RM-517 en uno de los principales accesos al casco urbano desde Cehegín, con el fin de reducir el riesgo de accidentes

García Montoro subrayó que “el objetivo es reducir el riesgo de accidentes mediante una solución que calme el tráfico, mejore la visibilidad y ordene todos los movimientos de incorporación y salida en una zona con una importante actividad agrícola e industrial”.

“La actuación responde al compromiso del Gobierno regional con la mejora continua de la seguridad vial en la red autonómica de carreteras, especialmente en aquellos tramos donde confluyen una elevada intensidad de tráfico, accesos directos y una mayor siniestralidad”, añadió el consejero.

Obras

Panel RM 517 glorieta Caravaca de la Cruz / La Opinión

La obra se desarrollará en el punto kilométrico 3,900 de la RM-517, en la intersección con el Camino de la Cañada y otros caminos rurales que conectan con zonas agrícolas, residenciales y un conjunto de naves industriales del entorno.

El proyecto contempla la construcción de una glorieta de 32 metros de diámetro exterior que permitirá canalizar los movimientos de tráfico y mejorar la seguridad de las incorporaciones. Además, se reordenará la vía de servicio paralela a la carretera y se ejecutará un ramal de giro directo hacia Cehegín para los vehículos procedentes del Camino de la Cañada.

El proyecto se ejecutará en la zona con menor densidad de arbolado para preservar la alameda centenaria existente y reforzará la movilidad peatonal y ciclista con nuevos cruces e iluminación eficiente

La actuación incluirá también mejoras en el drenaje, señalización y alumbrado mediante luminarias LED alimentadas por placas solares, así como la continuidad de la senda ciclopeatonal existente con nuevos cruces peatonales.

El alcalde, José Francisco García, ha destacado que se trata de “una inversión muy importante para ordenar el tráfico y mejorar la seguridad vial en una de las principales travesías y entradas al casco urbano de Caravaca, que soporta diariamente un tránsito muy elevado”.

José Francisco García explicado que esta actuación “ha sido abordada tras mantener distintas reuniones con el colectivo empresarial asentado en esta zona y con vecinos que venían reclamando soluciones ante los problemas de circulación y los riesgos existentes en materia de seguridad vial”. Asimismo, señaló que “no ha sido fácil desarrollar este proyecto, ya que se ha trabajado para compatibilizar la mejora de la infraestructura con la protección de la alameda centenaria existente en este entorno”. En este sentido, ha detallado que las obras se ejecutarán “en la zona donde menos árboles hay, garantizando así la máxima conservación posible”.

Este acceso, situado junto a un área industrial y conectado con zonas agrícolas y residenciales, soporta una intensidad media diaria de 6.378 vehículos

El alcalde ha avanzado, asimismo, que el Ayuntamiento está ultimando junto al Gobierno regional “en un ambicioso plan de mejora de los accesos a Caravaca de la Cruz, adaptado al crecimiento y a las necesidades de movilidad del municipio”.

Inversiones de 1,5 millones de euros en Caravaca

Esta nueva glorieta se suma a la inversión que el Gobierno regional está realizando en el municipio de Caravaca de la Cruz para seguir mejorando la seguridad, la conservación y la funcionalidad de la red autonómica de carreteras, donde ya se han movilizado más de 1,5 millones de euros en distintas actuaciones.

En este sentido, se está ejecutando la construcción de otra glorieta en la pedanía de Archivel, con una inversión superior a 350.000 euros, destinada a reforzar la seguridad vial en el entorno del instituto, así como las obras ejecutadas en la RM-730 y las actuaciones de conservación y mantenimiento en distintas carreteras autonómicas del municipio.