Carreteras
Construirán una nueva glorieta en la carretera de Alcantarilla a Molina con el cruce de Puebla de Soto
Fomento saca a licitación las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, y las empresas interesadas tienen hasta el 10 de junio para presentar sus ofertas
La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación las obras de construcción de una glorieta en el término municipal de Alcantarilla, concretamente en la intersección de la carretera de Alcantarilla a Molina de Segura (RM-560), con la de la pedanía murciana de Puebla de Soto, la RM-B4.
La obra cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y las empresas interesadas tienen hasta el 10 de junio para presentar sus ofertas, según ha informado la Comunidad.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto con la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, ha presentado este miércoles el proyecto de construcción de la nueva glorieta, con un presupuesto de licitación de 291.650 euros, que reforzará la seguridad vial de los 2,2 millones de usuarios que atraviesan al año este cruce.
García Montoro ha remarcado que "el Gobierno regional continúa actuando sobre los tramos con mayor siniestralidad para transformar intersecciones peligrosas en espacios más seguros y funcionales para todos los usuarios de la vía".
"La intervención permitirá eliminar los giros directos a la izquierda, ordenar la circulación y reducir significativamente el riesgo de accidentes en una intersección que actualmente registra una elevada intensidad de tráfico y frecuentes maniobras peligrosas", ha destacado el consejero.
La actuación se desarrollará en el punto kilométrico 8,9 de la RM-560, carretera que conecta Molina de Segura con Alcantarilla a través de la pedanía de Javalí Viejo. En este punto confluyen la RM-B4, que comunica con Puebla de Soto y La Raya, y un acceso unidireccional al conocido como camino de la fábrica de la Pólvora.
En la actualidad, la intersección presenta una configuración en forma de 'T', sin carriles de espera para los giros a la izquierda, lo que provoca situaciones de riesgo y accidentes de tipo frontolateral y alcances.
El proyecto contempla la construcción de una glorieta de 30 metros de diámetro exterior, adaptada a las condiciones existentes de la vía y a la presencia de aceras, drenajes y accesos próximos. La glorieta contará con una calzada anular de 6,5 metros de anchura, arcenes interior y exterior, y un islote central de 15 metros de diámetro.
Asimismo, se ejecutarán trabajos de señalización y balizamiento específicos, instalación de alumbrado led con báculos frangibles, mejora del drenaje longitudinal mediante cunetas revestidas y reposición de los servicios afectados.
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