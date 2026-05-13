Caravaca forma a 20 personas desempleadas con un programa de jardinería y limpieza financiado con cerca de 590.000 euros

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha ofrecido empleo y formación profesional a un total de 20 personas desempleadas del municipio a través de un programa experiencial en materia de jardinería y limpieza, desarrollado en el último año con un presupuesto global de 589.410 euros.

El alcalde, José Francisco García, y la concejal de Empleo, Ana Belén Martínez, han clausurado esta iniciativa en el espacio municipal de ‘Los Huertos del Vicario’, donde han hecho entrega de los diplomas acreditativos de los certificados de profesionalidad obtenidos por todos los participantes tras doce meses de formación y trabajo remunerado.

Durante el acto, el alcalde ha destacado que “a pesar de los buenos datos de empleo que registra actualmente el municipio, es importante no dejar a nadie atrás impulsando políticas activas de empleo que permitan mejorar la cualificación profesional y las oportunidades laborales”. “Estos programas cumplen una doble finalidad: formar a personas desempleadas para facilitar su inserción laboral y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado y embellecimiento de espacios públicos que son patrimonio de todos los caravaqueños”, señaló José Francisco García.

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor el impacto positivo que este tipo de iniciativas tiene en el entorno local, tanto desde el punto de vista social como urbano y medioambiental. “Además de ofrecer una formación con una elevada tasa de inserción laboral, este proyecto contribuye a construir una Caravaca más sostenible, amable y acogedora, con entornos públicos mejor cuidados y de mayor calidad”, ha añadido.

Teórica y práctica remunerada

Clausura taller de empleo / Enrique Soler / Enrique Soler

El programa ha combinado formación teórica con práctica profesional remunerada en servicios de utilidad pública e interés social. Las 20 personas participantes han sido contratadas por el Ayuntamiento de Caravaca y han desarrollado trabajos de mejora y mantenimiento en distintos espacios públicos del casco urbano y las pedanías.

En el área de jardinería, los diez alumnos participantes han recibido formación especializada en implantación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, así como en producción y conservación de plantas de vivero y centros de jardinería. Los trabajos realizados han incluido actuaciones en espacios como el Anillo Verde, Los Huertos del Vicario, Las Fuentes del Marqués y distintos parques y jardines del término municipal.

Por su parte, los diez participantes del taller de limpieza han recibido formación específica en organización y ejecución de tareas de limpieza viaria y de instalaciones, uso de maquinaria y productos especializados, tratamiento de residuos y prevención de riesgos laborales. Las actuaciones se han desarrollado en calles, plazas y espacios públicos, especialmente en el casco histórico y diferentes pedanías.

Al finalizar el programa, diez participantes han obtenido el certificado de profesionalidad de ‘Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería’ y los otros diez el de ‘Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales’, titulaciones oficiales con validez en todo el territorio nacional y vinculadas a sectores con alta demanda de empleo.

Financiación

El proyecto ha contado con una subvención del SEF de 561.410,60 euros, financiada en un 60 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus a través del Programa Operativo Región de Murcia 2021-2027 y en un 40 por ciento por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con fondos procedentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha aportado además 28.000 euros para el desarrollo de esta actuación.