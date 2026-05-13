El balneario de Archena amplía su oferta termal con una nueva piscina de bienestar

El Balneario de Archena reforzará su oferta de turismo termal con una nueva piscina de agua mineromedicinal, una instalación llamada a convertirse en uno de los principales atractivos del complejo y que abrirá sus puertas previsiblemente a final de año. El proyecto, que combina bienestar, naturaleza y patrimonio, supone un nuevo impulso para uno de los enclaves turísticos más emblemáticos de la Región de Murcia.

La consejera de Turismo de la Región de Murcia, Carmen María Conesa, ha visitado este miércoles el Balneario de Archena acompañada por la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y por el director de operaciones del balneario, David Rull, para conocer de primera mano la nueva piscina de agua termal que el complejo inaugurará aproximadamente a final de año.

Durante la visita, los responsables institucionales recorrieron esta nueva infraestructura, concebida como un espacio de bienestar y relajación que amplía la oferta turística y termal del Balneario de Archena, uno de los grandes referentes del turismo de salud de la Región de Murcia.

El complejo continúa consolidando su crecimiento durante 2026. Entre enero y abril, el Balneario de Archena ha registrado una ocupación media del 82%, alcanzando 143.953 pernoctaciones y 19.480 viajeros. Asimismo, la facturación del periodo se situó en 6.862.522 euros, lo que supone un incremento del 5,5% sobre el presupuesto previsto.

Fernández subrayó que “proyectos como esta nueva piscina termal consolidan a Archena como uno de los grandes destinos de turismo de bienestar y salud del país, generando empleo, actividad económica y atrayendo visitantes durante todo el año”. La regidora puso en valor los datos de desempleo local, un 7,3%, el más bajo de la serie histórica. Asimismo, destacó la importancia de seguir impulsando proyectos turísticos ligados al bienestar y a la salud, capaces de reforzar el posicionamiento de Archena y de la Región de Murcia como destino termal de referencia.

La nueva piscina de agua termal ha sido diseñada para ofrecer una experiencia única en un entorno natural privilegiado, junto a las ruinas del antiguo balneario romano y en plena naturaleza del Valle de Ricote. El proyecto arquitectónico, desarrollado por el arquitecto Sánchez Medrano y su equipo, integra materiales naturales y espacios abiertos que permiten disfrutar de vistas panorámicas y una conexión directa con el paisaje.

La instalación en la que se han invertido 2.400.000 euros contará con una superficie de lámina de agua de 400 metros cuadrados y una amplia zona de descanso de 1.000 metros cuadrados equipada con tumbonas y zonas de sombra. Además, tendrá capacidad para 100 personas mayores de 18 años.

La piscina estará alimentada por las aguas mineromedicinales del Balneario de Archena, reconocidas por sus propiedades terapéuticas y que emergen a una temperatura constante de 51,7 grados. Estas aguas, ricas en minerales como azufre, sodio, cloro y calcio, son conocidas por sus beneficios para afecciones respiratorias, dermatológicas y reumáticas.

Novedades: zonas de hidroterapia, camas de burbujas y equipamiento adaptado a personas con movilidad reducida

Entre las novedades más destacadas se encuentran las diferentes zonas de hidroterapia, con chorros a presión, camas de burbujas y cascadas de agua orientadas a favorecer la relajación muscular y mejorar la circulación. Asimismo, la instalación contará con equipamiento adaptado para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad a todos los usuarios.

El nuevo espacio incorporará también una zona de cócteles y batidos elaborados con ingredientes frescos y de calidad, diseñada para complementar la experiencia de descanso y bienestar sin necesidad de abandonar el recinto de la piscina.

Además de conocer las nuevas instalaciones, la consejera y la alcaldesa visitaron la Ermita de la Virgen de la Salud, ubicada dentro del propio recinto del balneario y considerada uno de los espacios más emblemáticos y simbólicos de este enclave histórico declarada BIC. Durante la visita, pudieron comprobar el estado de conservación del edificio, especialmente de la cúpula, que actualmente necesita actuaciones de restauración para preservar su valor patrimonial y cultural.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, destacó “la importancia de seguir apostando por la conservación del patrimonio histórico y religioso vinculado al Balneario de Archena, un lugar que forma parte de la identidad y de la historia del municipio”. Asimismo, señaló que “la Ermita de la Virgen de la Salud es un espacio muy querido por los archeneros y confiamos en poder avanzar en futuras actuaciones que permitan garantizar su recuperación y puesta en valor”.