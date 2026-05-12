El talento literario juvenil protagoniza el XXXV Certamen de Secundaria de Molina

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura ha dado a conocer la relación de ganadores del XXXV Certamen Literario de Educación Secundaria 2026, una convocatoria ya consolidada en el ámbito educativo y cultural del municipio que, en esta edición, ha contado con la participación de alumnado de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Formación Profesional Básica de distintos centros educativos de la localidad.

El certamen, dividido en las modalidades de Microrrelato y Micropoesía, ha reconocido los mejores trabajos presentados en tres niveles educativos. En la categoría de Microrrelato, dentro del primer nivel, el primer premio ha sido para Irene Martínez Martínez, del Colegio Liceo Francés, por la obra La tumba de los lamentos. El segundo galardón ha recaído en Ana Manuela Guacaneme Salamanca, del IES Vega del Táder, autora de Hogar, mientras que el tercer premio ha sido para Naomi Romero Tumova, del IES Francisco de Goya, por Un libro interminable.

En el segundo nivel de Microrrelato, Salma Ryahi Errachid, del IES Vega del Táder, ha obtenido el primer premio gracias a Revisión. El segundo puesto ha sido para Irene López Simón, también del IES Vega del Táder, por Donde no hay espejo, y el tercer premio para Alba Moreno, del IES Cañada de las Eras, autora de La pareja perfecta.

Por su parte, en el tercer nivel, el primer premio ha sido para Antonio Cutillas García, del Colegio Salzillo, por La librería a las siete. Mario Martínez Ortiz, del IES Francisco de Goya, ha conseguido el segundo premio con Reinterpretación de la tragedia del desamor de Selemno, mientras que el tercer galardón ha sido para Maximino Galindo Enrique, también del IES Francisco de Goya, por Fallo de fábrica. Además, el jurado ha concedido menciones especiales a Pablo González Ojeda, del IES Cañada de las Eras, por El coleccionista de silencios, y a María Guzmán Vicente, del Colegio Salzillo, por El día de mi boda.

En la modalidad de Micropoesía, el primer nivel ha distinguido con el primer premio a Lucas García Martínez, del Colegio Liceo Francés, por Volad alto palomas. El segundo premio ha sido para Inés Nour Achchab, del IES Vega del Táder, con Culinaria amante, y el tercero para María José de los Reyes-García, del Colegio San Pablo CEU, por Nieve.

Dentro del segundo nivel, Claudia Lucas Ibáñez, del IES Eduardo Linares Lumeras, ha logrado el primer premio con De usar y tirar. El segundo reconocimiento ha sido para Daniel Gambín Dólera, del IES Vega del Táder, por Árbol torcido, mientras que Andrea Ríos Marín, del Colegio Sagrada Familia, ha obtenido el tercer premio con Lo que me pasa. El jurado también ha concedido una mención especial a Salma Ryahi Errachid, del IES Vega del Táder, por el poema Corazón.

En el tercer nivel de Micropoesía, el primer premio ha recaído en Pablo González Ojeda, del IES Cañada de las Eras, gracias a Naufragio. María Guzmán Vicente, del Colegio Salzillo, ha conseguido el segundo premio con El refranero del tiempo, y Hade Sarahí Rueda Acosta, del IES Francisco de Goya, el tercero por Ecos de la ausencia. Asimismo, Antonio Cutillas García, del Colegio Salzillo, ha recibido una mención especial por Versos que Lorca dejó sin recitar.

El XXXV Certamen Literario establece para ambas modalidades y todos los niveles un primer premio consistente en un lote de libros valorado en 250 euros y diploma, un segundo premio dotado con un lote de libros de 200 euros y diploma, y un tercer premio con un lote de libros valorado en 150 euros y diploma.

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La entrega de premios se celebrará el martes 19 de mayo, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos Justina Jiménez Salcedo de la Biblioteca Salvador García Aguilar.