Política
El PSOE de Molina denuncia que el Ayuntamiento cobrará hasta 165 euros por "una conciliación que el año pasado era gratuita"
Los socialistas critican que las familias tengan que pagar este año por el programa ‘Concilia Verano’ durante los meses de verano
L. O.
El PSOE de Molina de Segura denuncia que el Gobierno municipal de PP y Vox ha convertido "en un servicio de pago" el programa ‘Concilia Verano’, que "el pasado año fue completamente gratuito para las familias gracias a la financiación del Gobierno de España". Según las tarifas publicadas por el propio Ayuntamiento, el programa tendrá un coste de 95,03 euros por un mes y de 165,28 euros para julio y agosto completos, al margen el servicio de comedor.
La portavoz socialista, Isabel Gadea, critica que el Ejecutivo local "haga pagar ahora a las familias por un servicio que antes era gratuito mientras presume de tener dinero en caja".
"El año pasado este servicio se financió con fondos del Gobierno de España y las familias no tuvieron que pagar. Este año PP y Vox prefieren cobrar hasta 165 euros antes que asumir ese esfuerzo desde el Ayuntamiento", afirma Gadea.
"No sirve de nada presumir de superávit o cuentas saneadas si luego una familia tiene que sacar casi 200 euros para poder conciliar en verano. Gobernar no es guardar dinero, es ayudar a los vecinos", señala la portavoz socialista.
El PSOE denuncia además el "caos y la improvisación" en la información difundida por el Ayuntamiento sobre el programa: "Han cambiado hasta en tres ocasiones la información publicada sobre los precios y condiciones en medios y redes sociales. Las propias cuentas institucionales han ofrecido versiones distintas. Es una chapuza impropia de una administración seria", denuncia.
Los socialistas exigen al Gobierno municipal que rectifique y recupere un modelo de conciliación accesible para todas las familias: "La conciliación no puede convertirse en un lujo. El Ayuntamiento tiene que estar para facilitar la vida a las familias, no para ponerles más gastos", concluye Gadea.
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