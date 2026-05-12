El IES Manuel Tárraga Escribano de San Pedro creará un aula de acuicultura digital

El IES Manuel Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar dará un salto hacia la acuicultura del futuro con ‘Aquasmart Hub FP’, un proyecto dotado con 67.000 euros que permitirá crear un aula digital e inteligente equipada con alimentadores automáticos y sensores para controlar en tiempo real la calidad del agua. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó la semana pasada el centro junto al alcalde, Pedro Javier Sánchez, para presentar esta iniciativa, que se desarrollará con el CIFP Politécnico de Cartagena, el CIFP Carlos III de Cartagena, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) y el Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN).

Marín destacó «la calidad de los proyectos que se han presentado a esta convocatoria, que es la primera vez que se organiza, con el objetivo de implicar a centros de FP y empresas para colaborar y fomentar la transferencia de conocimiento entre el sector productivo y educativo, con el fin de que estas iniciativas sean el germen para crear sinergias que den como resultado soluciones innovadoras».

Además del proyecto del IES Manuel Tárraga Escribano, se han seleccionado las iniciativas ‘Presscare 4.0’ y ‘Saliv-AI: BIO-AI conectada y economía circular 5G’, del CIFP Politécnico de Murcia; Skyskills 4.0, Innovación mediante IA para la sostenibilidad fotovoltaica’, del IES Sierra de Carrascoy (Murcia); ‘Gastronova FP: innovación, sostenibilidad y tecnología en la cocina’, liderado por el IES La Flota (Murcia); ‘Hespérides Eco-Tech: Innovación Naval Sostenible’, Liderado por el CIFP Hespérides (Cartagena); ‘AI Repair Lab’, del IES El Bohío (Cartagena); ‘Greenbox 360’, del IES Octavio Carpena Artés (Santomera); y ‘Smartcare Home 4.0’, coordinado por el IES Gerardo Molina (Torre Pacheco);

El objetivo de esta convocatoria es poner en marcha proyectos específicos en digitalización con el objetivo de utilizar herramientas y tecnologías digitales que permitan transformar metodologías educativas, optimizar procesos productivos y adaptar la formación profesional a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral, especialmente las relacionadas con la industria 4.0, redes de comunicación 5G y la economía circular.

Ampliación del centro

El IES Manuel Tárraga Escribano ofrece Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el programa formativo profesional de Actividades auxiliares de comercio, los ciclos de FP Básica de Electricidad y electrónica y de Servicios administrativos, los grados medio de Gestión administrativa y de Instalaciones eléctricas y automáticas, y los grados superiores de Acuicultura, Administración y finanzas, y Eficiencia energética y energía solar térmica.

El consejero de Educación anunció una importante medida para este centro y una de las demandas principales de la comunidad educativa como es la ampliación de sus instalaciones.

Así, el consejero explicó que se van a destinar 90.000 euros a la licitación de la redacción del proyecto de ampliación, que contará con 10 nuevas aulas, dos de apoyo, así como la reforma de la planta principal.

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Por su parte, el alcalde de San Pedro del Pinatar recordó que este anuncio se suma a las ampliaciones de los colegios Los Pinos, en el que se ha licitado ya el proyecto, y Maspalomas, en fase de licitación de la obra.