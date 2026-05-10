Interceptada una patera con 24 inmigrantes frente a las costas de Lorca

Una patera con 24 inmigrantes ha sido interceptada frente a las costas del espacio natural protegido de Marina de Cope, perteneciente al municipio de Lorca.

Según ha informado este domingo la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, los inmigrantes fueron localizados ayer en la zona de Cala Blanca y atendidos por personal de la Cruz Roja.

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Todos ellos estaban en buen estado de salud y han sido entregados al Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena, ha explicado la fuente, que no ha ofrecido más detalles.