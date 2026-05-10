Las fiestas de Archena arrancan este 10 de mayo con el pregón de Elena Clara Palazón y la llegada de la figura de 'Loqui'

El municipio de Archena da este domingo 10 de mayo el pistoletazo de salida a sus esperadas fiestas patronales con la lectura del pregón a cargo de Elena Clara Palazón y la presentación de la mascota festiva, el demonio ‘Loqui’.

‘Loqui’, figura ya emblemática de las celebraciones, regresa un año más como representación alegórica del mal, llegando simbólicamente a las fiestas con la intención de sembrar el conflicto. Sin embargo, el mensaje que encierra su historia en esta edición pone el acento en valores fundamentales como el rechazo a la violencia, el fomento de la convivencia y la promoción de la paz mundial. Como marca la tradición, sus malvadas intenciones serán finalmente derrotadas y reducidas a cenizas con la quema de su figura el próximo 7 de junio, y aparezca la frase encriptada ‘Archena en paz’ en uno de los actos más simbólicos y esperados del programa

La noche de este domingo tendrá como gran protagonista a Elena Clara Palazón, encargada de pronunciar el pregón inaugural. Hablar de ella es hablar de vocación, entrega y amor por la cultura, materializados en la disciplina de la danza. Formada en el Conservatorio Profesional, su trayectoria artística continúa creciendo sobre los escenarios, destacando como solista de castañuelas en citas como las I Jornadas de la Castañuela de Murcia (2022), el IX Festival Internacional de la Castañuela en el Teatro Lara de Madrid (2023) o la presentación de Castamusic en Sevilla (2024).

Su carrera no se mide únicamente en años, sino en emociones compartidas, en teatros llenos, en aplausos sinceros y en el orgullo de un pueblo que ha visto cómo, gracias a ella, la danza se ha convertido en parte esencial de su identidad cultural.

Tal y como ha destacado la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, “su elección como pregonera representa mucho más que un reconocimiento, es el agradecimiento de todo un municipio a una vida dedicada a enriquecerlo. Elena Clara encarna los valores que definen nuestras fiestas: tradición, compromiso y pasión. Elena, Archena te escuchará hoy con el corazón”.

Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en los actos programados: “Invitamos a todos a venir a disfrutar de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Regional que este año llegan con importantes novedades y muchas sorpresas. Archena abre sus puertas para compartir su cultura, su historia y su forma única de vivir la fiesta”.

Un Corpus más solidario e inclusivo

Este año, las fiestas refuerzan su carácter social con la iniciativa ‘Corpus Solidario’, una apuesta decidida por la inclusión y el apoyo a las asociaciones locales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad o con discapacidad. Bajo el lema “Estas fiestas acompañamos a los usuarios de las asociaciones locales de personas con discapacidad en nuestras iniciativas más solidarias”, se han puesto en marcha diversas medidas para garantizar unas celebraciones accesibles para todos:

Feria sin ruido .

. Pases especiales (fast pass) para la feria de atracciones.

(fast pass) para la feria de atracciones. Zonas delimitadas para ver desfiles y disfrutar del recinto de peñas.

para ver desfiles y disfrutar del recinto de peñas. Escuela inclusiva para favorecer la conciliación en un entorno seguro y adaptado.

Programación destacada

Las fiestas se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas con un amplio programa de actividades para todos los públicos. Entre los actos más destacados figuran:

Domingo 10 de mayo : Pregón fiestas y presentación mascota ‘ Loqui ’

: Pregón fiestas y presentación mascota ‘ ’ Sábado 16 de mayo : Especial Gala de Proclamación de Reinas Infantiles y Juveniles ‘ Corpus 2026 ’.

: Especial Gala de Proclamación de Reinas Infantiles y Juveniles ‘ ’. Viernes 22 de mayo (20.30 h.): Proclamación oficial de embajadores y puesta de gallardetes en la bandera oficial, seguida del pregón inaugural de las fiestas de Moros y Cristianos.

(20.30 h.): Proclamación oficial de embajadores y puesta de gallardetes en la bandera oficial, seguida del de las fiestas de Moros y Cristianos. Jueves 28 de mayo : Apertura del recinto ferial (19.30 h.), inauguración del mercadillo medieval (20.30 h.) y del campamento medieval (21:00 h.).

: Apertura del (19.30 h.), inauguración del mercadillo medieval (20.30 h.) y del campamento medieval (21:00 h.). Viernes 29 de mayo : Gran Noche Miguera (20.00 h.) y chupinazo festero 2026 (00:30 h.).

: Gran Noche Miguera (20.00 h.) y (00:30 h.). Sábado 30 de mayo (20.00 h.): Gran desfile – parada de Moros y Cristianos .

(20.00 h.): Gran desfile – parada de . Domingo 31 de mayo : Romería de la Santísima Virgen de la Salud (18.00 h.) y explosión de color de bienvenida a nuestra patrona Virgen de la Salud (19.30 h).

: Romería de la de la Salud (18.00 h.) y explosión de color de bienvenida a nuestra patrona Virgen de la Salud (19.30 h). Miércoles 3 de junio (23.30 h.): Inauguración del recinto de peñas festeras .

(23.30 h.): Inauguración del recinto de . Jueves 4 de junio : Misa y procesión del Corpus Christi .

: Misa y procesión del . Domingo 7 de junio: Gran desfile de carrozas (19.30 h.) y quema de 'Loqui' con espectáculo piromusical (00.30 h.).

El apartado musical contará con actuaciones destacadas de artistas y grupos como Kiko Rivera, la Orquesta Madison, La Mundial, Malas Pulgas, Los Happys, Mannaus o Seguridad Social, entre otros.