El PSOE de Molina de Segura exige un Plan Especial contra la delincuencia ante el aumento de la inseguridad

La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha alertado de que “la preocupación vecinal es ya insostenible” y ha acusado al Ejecutivo PP-VOX de “mirar hacia otro lado mientras crece el miedo entre los vecinos”.

La iniciativa socialista reclama más vigilancia policial, refuerzo de patrullas preventivas y una presencia permanente y efectiva en las zonas más afectadas por la delincuencia.

“El problema ya no son solo los robos. Estamos viendo allanamientos de viviendas, destrozos, peleas violentas y apuñalamientos. Hay familias que viven con miedo y un Gobierno municipal que no está reaccionando”, ha denunciado Gadea.

El PSOE pone el foco especialmente en la situación de las urbanizaciones y pedanías del municipio. En concreto, denuncia la falta de personal y medios en el cuartel de La Alcayna, una situación que, según los socialistas, “deja desprotegidos a miles de vecinos de la zona norte”.

“No se puede gestionar la seguridad de una ciudad como Molina con recursos y servicios mínimos pensados para la Molina de hace veinte años”, ha afirmado la portavoz socialista.

La moción plantea tres medidas concretas: la puesta en marcha inmediata de un Plan Especial contra la delincuencia, el refuerzo permanente del cuartel de La Alcayna y la actualización urgente de los servicios mínimos de Policía Local para adaptarlos al crecimiento poblacional y territorial del municipio.

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“Los vecinos no quieren excusas ni propaganda. Quieren volver tranquilos a casa. Quieren sentirse seguros en sus barrios y en sus pedanías. Y hoy el Gobierno local no está garantizando esa tranquilidad”, ha concluido Isabel Gadea.