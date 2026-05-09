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El PSOE de Molina de Segura exige un Plan Especial contra la delincuencia ante el aumento de la inseguridad

La iniciativa socialista reclama más vigilancia policial, refuerzo de patrullas preventivas y una presencia permanente y efectiva en las zonas más afectadas por la delincuencia

Dos agentes de la Policía Local de Molina de Segura, junto a un vehículo del cuerpo.

Dos agentes de la Policía Local de Molina de Segura, junto a un vehículo del cuerpo. / La Opinión

La Opinión

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La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha alertado de que “la preocupación vecinal es ya insostenible” y ha acusado al Ejecutivo PP-VOX de “mirar hacia otro lado mientras crece el miedo entre los vecinos”.

La iniciativa socialista reclama más vigilancia policial, refuerzo de patrullas preventivas y una presencia permanente y efectiva en las zonas más afectadas por la delincuencia.

“El problema ya no son solo los robos. Estamos viendo allanamientos de viviendas, destrozos, peleas violentas y apuñalamientos. Hay familias que viven con miedo y un Gobierno municipal que no está reaccionando”, ha denunciado Gadea.

El PSOE pone el foco especialmente en la situación de las urbanizaciones y pedanías del municipio. En concreto, denuncia la falta de personal y medios en el cuartel de La Alcayna, una situación que, según los socialistas, “deja desprotegidos a miles de vecinos de la zona norte”.

“No se puede gestionar la seguridad de una ciudad como Molina con recursos y servicios mínimos pensados para la Molina de hace veinte años”, ha afirmado la portavoz socialista.

La moción plantea tres medidas concretas: la puesta en marcha inmediata de un Plan Especial contra la delincuencia, el refuerzo permanente del cuartel de La Alcayna y la actualización urgente de los servicios mínimos de Policía Local para adaptarlos al crecimiento poblacional y territorial del municipio.

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“Los vecinos no quieren excusas ni propaganda. Quieren volver tranquilos a casa. Quieren sentirse seguros en sus barrios y en sus pedanías. Y hoy el Gobierno local no está garantizando esa tranquilidad”, ha concluido Isabel Gadea.

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