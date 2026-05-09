La macrocata de cervezas de Achobeer Fest volverá a Murcia en octubre

El municipio de Lorca acogerá el Achobeer Fest un año más. Se trata de un evento que cuenta con numerosas actividades relacionadas con la gastronomía, el deporte y la música en directo. El evento contará con cata de cervezas y actuaciones musicales entre las que destaca el grupo RATA.

Durante este fin de semana y la semana siguiente se celebran en Murcia varios eventos festivos. La agenda viene cargada de fiestas populares, música, mercados y la cultura japonesa —cada vez más presente en todo el mundo—. Sin embargo, para el Achobeer habrá que esperar un poco; según comunicó el Ayuntamiento de Lorca mediante una nota de prensa, este festival se desarrollará entre los días 9 y 11 del mes de octubre en La Merced.

Un póster del evento con las fechas y el sitio en el que tendrá lugar / Ayto. Lorca

Uno de los elementos más atractivos con los que cuenta esta fiesta es una macrocata de cervezas que, según indicaron, este año estará compuesta por productos de la Región.

No obstante, no todo será el alcohol, también estarán presentes algunas de las foodtrucks más reconocidas de toda España, la Social Run —una carrera— y un cartel musical encabezado por los zaragozanos Modelo.

Nuevo evento

Los estudiantes universitarios de Murcia llevan años pidiendo la vuelta de las fiestas conocidas como "paellas" a los campus y en este festival tendrán la oportunidad de disfrutar de un formato similar. Se trata de la iniciativa BUA! (Bienvenida Universitaria Achobeer) que serán, de acuerdo con la información ofrecida por el Ejecutivo municipal, "las primeras paellas universitarias de Lorca" que "están organizadas junto a los propios alumnos".

Asimismo, explican que se celebrará durante el viernes 9 de octubre a partir de las doce y media del mediodía. Será en esta parte del evento en la que actuará RATA.

En el ámbito musical, también se podrá asistir al Concurso Nacional de Bandas Emergentes que tiene lugar en colaboración con Indie FM.

El edil de Talento Joven, Antonio David Sánchez, comenta que esta cita nace este año dentro de Achobeer Fest con el objetivo de ofrecer a los jóvenes y estudiantes universitarios un espacio propio de convivencia, cultura y ocio en Lorca.

La iniciativa cuenta con el respaldo y colaboración del Ayuntamiento de Lorca, el sello gastronómico 1001 Sabores Región de Murcia, el apoyo de Estrella de Levante, así como la colaboración de Indie FM y Guadalentín Emprende, entidades que se suman a esta apuesta por impulsar actividades dirigidas a la juventud y la dinamización cultural de la ciudad.

Asimismo, se comenta en la nota que todos estos eventos se valoran de forma muy positiva dentro del sector hostelero y hotelero porque son "revulsivos económicos y sociales para la ciudad"; "se nota el incremento de las reservas y el consumo que se producen durante las fechas en las que se celebra el festival", afirman.