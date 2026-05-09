Jornada de luto en San Javier por uno de los guardias civiles fallecidos en Huelva

La localidad de San Javier vive hoy una jornada de luto oficial por la muerte Germán Pérez González, uno de los agentes fallecidos en Huelva durante la persecución de una narcolancha, quien se crió y estuvo muy vinculado a esa ciudad murciana.

El salón de plenos del ayuntamiento ha acogido un minuto de silencio en señal de condolencia por el fallecimiento del agente, acto al que han asistido la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez y el alcalde, José Miguel Luengo.

La presidenta de la Asamblea, en declaraciones a los medios de comunicación, ha expresado su apoyo y solidaridad "a todo el cuerpo de la Guardia Civil y a toda la familia y todos los seres queridos de los dos fallecidos, especialmente el guardia civil Germán, de San Javier", y ha señalado que el de hoy "es un día triste, es un día de mucha pena, es un día también de rabia".

El alcalde, José Miguel Luengo, ha expresado a su vez consternación por el fallecimiento de los agentes y ha considerado que un suceso como el ocurrido este viernes "tiene que hacer reflexionar al Estado y tomar medidas" porque "no puede ser" que los agentes "estén desprotegidos" ante unos "delincuentes que van armados como verdaderos profesionales de guerra".

"Tenemos que combatir a esta gente que viene a envenenar a los españoles y hay que hacerlo con más determinación y con otras herramientas", ha subrayado.

Germán Pérez González, de 55 años y natural de Teruel, creció en San Javier, ha recordado el alcalde, y uno de sus hermanos, Rubén, teniente coronel del Ejército del Aire, estuvo destinado en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) situada en esa localidad, donde fue jefe de la Patrulla Águila y concejal de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura.

Su hermana Olaya ha sido docente en San Javier y en la vecina San Pedro del Pinatar durante muchos años, ha explicado Luengo.

El guardia civil llevaba 34 años en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo en el que ingresó en 1989, aunque fue en 1994 cuando se incorporó a la Comandancia de Huelva. En su trayectoria, el agente recibió "numerosas distinciones y felicitaciones", según fuentes de ese cuerpo.

Al acto de condolencia en el ayuntamiento han asistido también representantes de la Guardia Civil y de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), además de vecinos de la localidad.