Fuego
Los bomberos dan por controlado el incendio de Abarán
El fuego se produjo en una zona escarpada y de difícil acceso
De acuerdo con el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, un incendio se propagó por la zona de Las Colonias en el municipio de Abarán.
Sobre las doce y media de la madrugada de este domingo, tanto los bomberos como el 112 dan por controlado el incendio. Indicaron que tanto estos últimos como los agentes de las brigadas forestales siguen trabajando en el terreno, pero que la situación está totalmente controlada.
Descartan con casi seguridad la posibilidad de que haya víctimas humanas o mayores daños en la masa forestal.
Sobre las once de la noche señalaban que el fuego estaba, "poco a poco", disminuyendo.
Tal y como lo describieron, se trató de un "incendio pequeño". El objetivo de los profesionales que estuvieron trabajando sobre el terreno era llegar a la cumbre.
Las principales dificultades se debieron a que el fuego se produjo en una zona escarpada y de difícil acceso. Las primeras llamadas a los servicios de emergencias se produjeron sobre las diez de la noche
La Policía Local de Abarán también recibió varios avisos relacionados con el incidente.
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