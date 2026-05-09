Inauguran la nueva galería de tiro al servicio de la Policía Local de Lorca

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto con el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, inauguraron este viernes la nueva galería de tiro del Centro Integral de Emergencias y Seguridad (CIES), una infraestructura estratégica para la formación, especialización y profesionalización de la plantilla de la Policía Local que puede ser utilizada también por agentes de otros municipios de la Región que así lo soliciten.

La inauguración de la nueva galería de tiro se enmarca dentro del plan de refuerzo de la Policía Local de Lorca impulsado por el Gobierno de Lorca, una estrategia que se basa en el aumento de plantilla hasta los 136 agentes, la modernización de medios materiales, la mejora permanente de la formación y la incorporación de nuevas herramientas jurídicas y operativas para combatir la delincuencia.

Esta infraestructura está financiada por el Gobierno regional con una inversión de 251.000 euros y servirá para garantizar la formación periódica de los agentes en el uso y mantenimiento del arma de fuego, un requisito esencial para su seguridad, la de sus compañeros y la del conjunto de la ciudadanía.

Durante el acto, el alcalde subrayó que esta infraestructura «no es solo una nueva instalación, es una inversión directa en seguridad, en profesionalidad y en tranquilidad para todos los lorquinos. Hoy Lorca cuenta con instalaciones de primer nivel que nos permiten formar aquí a nuestros policías, con recursos y con las máximas garantías».

Gil Jódar manifestó, asimismo, que «el Gobierno de Lorca va a seguir apostando con firmeza por dotar a nuestra ciudad de los efectivos, los medios materiales y las infraestructuras que sean necesarias para garantizar una correcta cobertura del municipio».

La nueva galería, ubicada en el segundo sótano del CIES, cuenta con una galería convencional para fuego real, sala de control y una zona anexa destinada a aula de formación, armero y sala fría. Además, incorpora un simulador o galería virtual que complementará el entrenamiento de los agentes con nuevas herramientas tecnológicas.

La infraestructura ocupa una superficie útil de más de 114 metros cuadrados en su zona principal, a los que se suman cerca de 60 metros cuadrados destinados a espacios auxiliares y formativos. Por último, el Ayuntamiento completa esta actuación con la mejora y amueblamiento de la sala de formación anexa, con una inversión municipal cercana a los 5.000 euros.

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Esta actuación forma parte de la Estrategia ‘Región de Murcia + Segura’ del Gobierno regional y la apuesta para «reforzar el servicio policial y, de este modo, la seguridad de las personas que viven en la Comunidad, con una protección más cercana, innovadora y compartida, que fomentará la cooperación entre los ayuntamientos», según Marcos Ortuño. «Mejorar las infraestructuras para facilitar la formación de los agentes es un elemento clave para garantizar una prestación eficaz y homogénea del servicio en toda la Región de Murcia», concluyó el consejero.