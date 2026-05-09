Fomento licita la construcción de una nueva glorieta en la RM-554 en Archena para mejorar la seguridad vial
Ordenará los movimientos, reducirá la velocidad de circulación y mejorará la visibilidad en la intersección, beneficiando a los 4 millones de usuarios que circulan al año por esta carretera
La Comunidad saca a licitación las obras de construcción de una nueva glorieta en la carretera RM-554, en el término municipal de Archena, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. La actuación tiene un presupuesto base de 434.360 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 4 de junio para presentar sus ofertas.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, presentó ayer la actuación junto a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y subrayó que “esta intervención permitirá reforzar la seguridad vial en uno de los accesos al municipio que registra una elevada intensidad de tráfico y maniobras complejas, por la confluencia de vehículos que circulan por la vía principal con los que acceden o salen de caminos rurales”.
García Montoro explicó que “la transformación de la actual glorieta partida en una glorieta completa ordenará los movimientos, reducirá la velocidad de circulación y mejorará la visibilidad en la intersección, beneficiando a los 4 millones de usuarios que circulan al año por esta carretera".
“Seguimos avanzando en la mejora de la red autonómica de carreteras con actuaciones que priorizan la seguridad de los usuarios y la funcionalidad de las infraestructuras, especialmente en tramos con elevada siniestralidad o tráfico complejo”, insistió el consejero.
La actuación se localiza en un tramo de la RM-554 comprendido entre el paso superior sobre el río Segura y la intersección con la RM-533, en un punto que canaliza accesos a caminos rurales y zonas residenciales dispersas.
Además, el proyecto incluye el acondicionamiento del vial de conexión con el camino municipal Diseminado Pago Barranco, así como la mejora de la vía de servicio de la margen derecha de la RM-554. También se ejecutará un ramal de giro directo para facilitar los movimientos de los vehículos procedentes de Archena y La Algaida hacia este camino y la vía de servicio.
La actuación se completará con la instalación de alumbrado en todo el tramo, así como la correspondiente señalización y balizamiento, con el fin de incrementar la seguridad en condiciones nocturnas y mejorar la orientación de los conductores.
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