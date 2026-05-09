Cultura recupera para Abanilla los retratos históricos de los Rocafull, figuras clave en el origen del señorío de la villa

La localidad de Abanilla recupera los retratos históricos de Guillem y Ramón de Rocafull tras la intervención integral realizada en el Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM), donde tuvo lugar ayer el acto de presentación y entrega de las obras al Ayuntamiento en un acto en el que participaron la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el alcalde de la localidad, José Antonio Blasco.

Se trata de dos piezas de gran valor histórico y simbólico para el municipio, ya que representan a figuras esenciales en el origen del señorío de Abanilla y en la configuración política del territorio durante los siglos XIII y XIV.

Los Rocafull, nobles de origen francés integrados en la Corona de Aragón, llegaron junto a Jaime I el Conquistador y obtuvieron el Señorío de Abanilla como recompensa por su participación en las campañas de reconquista y, especialmente, en la toma del Reino de Murcia. Este hecho marcó el inicio de un profundo vínculo histórico entre el linaje y la localidad.

Durante el acto, la consejera Carmen Conesa destacó que "estas obras forman parte de la memoria e identidad histórica de Abanilla, y su recuperación permite devolver a los vecinos una parte fundamental de su pasado". Asimismo, señaló que "el trabajo que realiza el Centro de Restauración de la Región de Murcia es esencial para conservar y transmitir el patrimonio cultural que define la historia de nuestros municipios".

Guillem de Rocafull, reconocido como "rico hombre", y su hijo Ramón, "octavo adelantado del Reino de Murcia", desempeñaron un papel clave en los equilibrios políticos entre Aragón y Castilla, actuando como mediadores en los conflictos internos del reinado de Alfonso X.

Los retratos, realizados probablemente en el siglo XVIII con un marcado propósito de exaltación genealógica, pertenecieron a la casa solariega en Murcia de los Pasqual del Riquelme, descendientes del linaje, y han sido donados recientemente al Ayuntamiento de Abanilla.

Las obras llegaron al Centro de Restauración en un avanzado estado de deterioro, con desgarramientos, repintes y pérdidas de soporte. Además, habían sufrido importantes alteraciones derivadas del paso del tiempo y de intervenciones anteriores, incluyendo mutilaciones y amputaciones en elementos tan relevantes como los ojos de ambos personajes.

La intervención llevada a cabo por los técnicos del CRRM ha permitido recuperar la estabilidad estructural y la lectura original de las pinturas mediante trabajos de reentelado, limpieza, estucado y reintegración cromática. En el caso del retrato de Guillem de Rocafull, incluso se ha conseguido restituir íntegramente la leyenda inferior.

Noticias relacionadas

Conesa subrayó que "el Gobierno regional mantiene un compromiso firme con la conservación del patrimonio cultural de todos los municipios de la Región, porque proteger el patrimonio es también proteger la memoria colectiva y la identidad de nuestro territorio".