Beniel inaugura una placa en memoria de vecinos deportados a campos de concentración nazis

Beniel inauguró el pasado viernes 8 de mayo de 2026 una placa conmemorativa para recordar a seis vecinos del municipio que fueron deportados a campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de Antonio García Martínez, Jesús Herrero Martínez, José Herrero Pallares, Rafael Manzanera Baldó, Manuel Morales Parra y Mariano Navarro Arce. La placa ejerce el papel de un elemento memorial en un espacio público visible.

Este acto coincide con el Día de la Victoria sobre el fascismo y el aniversario número 81 de la toma de Berlín por parte de la Unión Soviética. El edil de Izquierda Unida, Francisco Orenes, que estuvo presente en el acto, señaló que la de 1945 fue "una victoria que abrió un marco de derechos y libertades que aún hoy podemos disfrutar a nivel nacional".

El político de izquierdas arremetió contra el Partido Socialista por no hacer "avances estructurales" en materia de memoria democrática: "Son 20 años de inacción del Partido Socialista". Cree que todos estos eventos son una forma de "justicia y reparación hacia las víctimas del fascismo".

Asimismo, el edil advierte de la "persistencia de simbología franquista en el espacio público regional". Considera que todos estos elementos deben ser retirados: "Aún hoy en la Región de Murcia existe un callejero franquista contra el que debemos seguir luchando".

Orenes saca pecho, puesto que el origen de esta actuación fue una propuesta presentada por IU-Verdes y que fue aprobada en julio de 2025. La propuesta se aprobó, concretamente, con 9 votos a favor —de IU-Verdes y el PSOE— y 8 votos en contra del Partido Popular y Vox.

La placa junto al Ayuntamiento de Beniel. / L.O.

Durante el debate, el edil (entonces concejal) argumentó que la memoria democrática es importante para evitar que los jóvenes caigan en la trampa de las dictaduras: "Entre el 17 % y el 26 % de los jóvenes en España considera aceptable, en determinadas circunstancias, un gobierno autoritario".

Por otra parte, destacó el papel de otras asociaciones memorialistas que apoyaron la iniciativa. Se trata de entidades como Ateneo Vientos del Pueblo y la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández.

En esta línea recuerda que se han hecho trabajos similares en otros municipios de la Región como Bullas, Caravaca o Águilas: "Ya cuentan con placas homologables a esta en distintos municipios de la de Murcia".

Ámbito internacional

Todo esto tiene lugar en el fin de semana en el que se celebra el aniversario de la toma de Berlín por parte del ejército soviético, lo que supuso la caída definitiva del régimen nazi.

En este sentido, el ojo mediático internacional pone su foco en estos días sobre la tregua entre Rusia y Ucrania en la que Estados Unidos ejerció como mediador.

El motivo principal es que el régimen de Putin temía un posible ataque de Ucrania a Moscú durante el día grande del desfile en Rusia. Según dejó ver el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, el presidente norteamericano, Donald Trump, presionó para conseguir el acuerdo.

Desde que empezó a ser un evento anual, este desfile tenía el objetivo de recordar a las víctimas y ensalzar el valor de la paz; sin embargo, con los años se fue introduciendo maquinaria de guerra y ha acabado siendo la cita perfecta para que Rusia muestre su poderío militar.