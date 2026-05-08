La Romería de San Isidro Labrador se celebrará del 15 al 17 de mayo entre El Moralejo, Los Royos y La Capellanía

La Romería de San Isidro Labrador celebrará su quinta edición los próximos días 15, 16 y 17 de mayo con un programa de actividades que se desarrollará en las pedanías de El Moralejo y Los Royos y en el entorno de La Capellanía con su ermita de Los Poyos de Celda.

El concejal de Agricultura, Ganadería y Promoción del Medio Rural en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Juan Manuel Navarro, acompañado por la pedánea de Los Royos, María Trinidad Pérez, presentó la programación de una antigua tradición recuperada por el Consistorio hace cinco años, en torno a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, tras desaparecer a mediados del pasado siglo.

El concejal de Agricultura, Ganadería y Promoción del Medio Rural, Juan Manuel Navarro, destaca el crecimiento de una cita “muy participativa y ligada a las raíces y al mundo rural”

“Esta romería ha ido creciendo hasta convertirse en una cita muy esperada, no solo para los vecinos de las pedanías, sino también para mucha gente de fuera que tiene vínculos con esta tierra”, ha señalado Juan Manuel Navarro, quien ha añadido que “es una celebración sencilla, pero con mucho significado, donde se mezclan la tradición, la música de raíz, la gastronomía y, sobre todo, las ganas de estar juntos”.

El concejal ha destacado, además, el fuerte vínculo de esta fiesta con el mundo rural y las raíces del municipio: “San Isidro es el patrón de los agricultores y esta romería también es una forma de reconocer el trabajo del campo, el esfuerzo diario y la importancia que sigue teniendo el medio rural en nuestra vida”.

Programación

La programación comenzará el viernes 15 de mayo con los preparativos de la romería. Desde las 16.00 hasta las 22.00 horas se llevará a cabo la preparación de los tronos, manteniéndose las iglesias abiertas durante toda la tarde para que vecinos y visitantes puedan acercarse. La jornada concluirá con las dos cenas rocieras, previstas a las 21.00 horas en las plazas de los salones sociales de El Moralejo y Los Royos.

El sábado 16 de mayo tendrá lugar la jornada central de la romería. A las 7.30 horas se ofrecerá un desayuno en los centros sociales de ambas pedanías

El sábado 16 de mayo tendrá lugar la jornada central de la romería. A las 7.30 horas se ofrecerá un desayuno en los centros sociales de ambas pedanías y, a las 8:00 horas, tendrá lugar la salida de las patronas y el inicio oficial del recorrido romero: la Virgen de Fátima partirá desde El Moralejo y la Virgen de la Purísima desde Los Royos.

Encuentro en la Torre Girón

Programación / La Opinión

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada será el encuentro entre ambas pedanías en Torre Girón, previsto a las 10.00 horas, donde se compartirá un almuerzo de convivencia acompañado por la música tradicional de cuadrillas y animeros.

Posteriormente, la romería continuará hacia la ermita de los Poyos de Celda, en La Capellanía, donde sobre las 13.40 horas tendrá lugar la llegada y el encuentro con San Isidro Labrador, además de la lectura del pregón, a cargo de Esteban Sánchez, vecino de La Capellanía. A las 14.00 horas se celebrará una comida popular, con un precio de 10 euros, mediante reserva previa en el teléfono 633 07 02 38. La tarde continuará con bailes tradicionales de cuadrillas y música para todas las edades.

El domingo 17 de mayo se pondrá el broche final a la romería con la misa y bendición de los campos en la ermita de La Capellanía, a las 11.00 horas, acompañada por los cantos del coro rociero ‘Aires de Cehegín’. Posteriormente, a las 12.30 horas, comenzará el regreso en romería hacia las pedanías de El Moralejo y Los Royos.

Juan Manuel Navarro ha querido agradecer la implicación de vecinos, asociaciones y empresas que colaboran con el Ayuntamiento para hacer posible esta celebración. “Cada año participa más gente y eso es lo que hace que esta romería siga creciendo y mejorando edición tras edición”, ha concluido.