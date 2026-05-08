Uno de los dos guardias civiles muertos en Huelva era de San Javier y hermano del exjefe de la Patrulla Águila

Uno de los dos guardias civiles muertos tras una colisión durante la persecución de una narcolancha en Huelva era Germán Pérez González, natural de San Javier y hermano del exjefe de la Patrulla Águila, Jorge Pérez González, según ha confirmado a esta redacción el alcalde del municipio sanjaviereño, José Miguel Luengo.

El regidor de San Javier ha expresado sus condolencias ante el fallecimiento de Germán Pérez, del que asegura que creció en la localidad del Mar Menor y pertenecía a una familia muy apreciada en la misma. El Ayuntamiento valora decretar un día de luto y guardar un minuto de silencio este sábado por su triste pérdida.

El presidente regional, Fernando López Miras, ha manifestado en redes sociales "dolor, rabia e indignación" ante el fallecimiento en acto de servicio del agente de la Guardia Civil durante el operativo antinarco en Huelva.

"Servir a España no puede costar la vida de los nuestros por falta de recursos. San Javier está hoy de luto, y con ellos, toda la Región de Murcia", ha escrito el presidente murciano, que también ha mostrado todo su cariño a los famililiares de los fallecidos y su apoyo a la Guardia Civil, así como "deseos de una pronta recuperación a los heridos".

Fallecidos durante una persecución

La Guardia Civil confirmó este viernes el fallecimiento de dos de sus agentes en acto de servicio tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo. El siniestro se ha producido a unas 80 millas de la costa de Huelva, cuando las dos unidades participaban en una persecución a una narcolancha. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, uno de los agentes fallecidos era guardia marinero y el otro capitán. Ambos estaban adscritos al Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva. El primero de los agentes ha fallecido en el acto como consecuencia de la colisión. El segundo llegó vivo pero muy grave al hospital, sin que allí pudieran ya recuperarlo, según fuentes del instituto armado.

En el mismo operativo han resultado heridos otros dos componentes del Cuerpo, que según las últimas informaciones, presentan lesiones graves. Las fuentes consultadas por este periódico indican que entre los heridos graves se encuentran un cabo y un capitán.

La desgracia es un jarro de agua fría para los operativos antinarco de la Guardia Civil, en la misma jornada en que hacían públicos los datos de dos golpes históricos a las mafias del tráfico de drogas en las costas de Andalucía y Canarias.

La Guardia Civil trabaja ahora para remolcar las dos embarcaciones afectadas por el siniestro, que se encuentran a 70 millas de la costa onubense.

Noticias relacionadas

La gravedad de estos hechos ha obligado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato popular en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Juanma Moreno, a cancelar sus actos de campaña previstos para la tarde de este viernes.