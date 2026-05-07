Santomera comenzará a multar el próximo mes a los camiones que circulen por su avenida principal

El Ayuntamiento de Santomera comenzará a multar a los camiones que incumplan la medida que prohíbe su paso por la Avenida Poeta Julián Andúgar (RM-414). Fue este pasado lunes cuando entraba en vigor la "histórica" ordenanza municipal con la que se trataba de poner fin, de forma temporal, a la circulación de los vehículos de gran tonelaje por la principal arteria vial del municipio y que venía ocasionando durante décadas problemas de ruidos, de contaminación y de peligro para la seguridad vial de sus vecinos.

"La medida está ya plenamente aceptada y cada vez más gente conoce la restricción del tráfico pesado. Ahora estamos en una fase informativa, y, a partir del mes siguiente, comenzará a sancionarse mediante las cámaras de videovigilancia que hay instaladas en el tramo restringido", sostiene el alcalde santomerano, Víctor Martínez, en declaraciones a La Opinión.

Así, como ocurre "en cualquier otra vía del municipio", cuando alguien circule por una dirección prohibida o por un tramo no autorizado, "será sancionado automáticamente". No obstante, el regidor confía en que no se llegue a dar "este escenario, que no es el deseable" y no se llegue a imponer posibles sanciones "porque la mayoría de conductores ya han entendido que debe utilizar vías alternativas que ya se están tomando y no están generando incrementos de tráfico, perjuicios ni atascos adicionales".

A pesar de que todavía estos días se haya visto algún que otro camión circulando por la avenida, lo cierto es que la medida está siendo "muy satisfactoria" y "positiva" para el Consistorio tras el desvío ahora de estos vehículos hacia pedanías murcianas como Cobatillas, El Raal o Beniel. "Es inevitable que, en un tramo por el que pasaban más de mil camiones al día, alguno siga entrando. No puedo ni poner un tanque ni tener a la policía vigilando el casco las 24 horas del día", recalca el primer edil.

"Problemas de inseguridad" para UGT UGT Servicios Públicos denunciaba este miércoles que la decisión de destinar a toda la Policía Local a vigilar la restricción al tráfico pesado en la avenida Poeta Julián Andúgar está generando problemas de inseguridad. Según el sindicato, el despliegue, activo desde el lunes, deja al municipio con "recursos mínimos" para atender emergencias, conflictos vecinales o accidentes.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez. / L.O.

Críticas al Ministerio y la Delegación

Lo más importante para Martínez es que, tras tres días, "los vecinos de Santomera han dejado de soportar ruidos, vibraciones en sus viviendas y contaminación". A pesar de la reducción del tráfico pesado, advierte que aún circulan unos 9.000 vehículos diarios por la zona, por lo que considera prioritario para quitar este "parche" avanzar en la solución definitiva que pasa por construir la ansiada circunvalación que permita desviar el tráfico fuera del núcleo urbano.

"¿Qué ha pasado para que algo que el Ministerio de Transportes consideraba prioritario y de interés se haya frenado durante más de un año sin novedades?", se pregunta, calificando de “inaudito” que ahora se cuestione el proyecto desde la Delegación del Gobierno tras conocer que el departamento de Óscar Puente propuso a la Comunidad hace ahora 14 meses pagar la circunvalación de Santomera.

En este sentido, recuerda que hace apenas tres meses el delegado del Gobierno ponía en duda la financiación y atribuía la competencia a la Administración regional. "Solo pueden haber pasado dos cosas: o Francisco Lucas no está informado o, peor aún, está obstaculizando la construcción de la circunvalación", señala.

Defiende que el proyecto se ha gestionado "con total rigor" y carga contra Lucas por "politizar" la situación

Respecto a las críticas del delegado del Gobierno que apuntaban que la actuación del alcalde era "completamente irresponsable, ilegal y de una extrema gravedad, con el agravante de que sabía perfectamente que estaba cometiendo una ilegalidad", Martínez defiende que el proyecto se ha gestionado "con total rigor" desde el inicio y carga contra Lucas por "politizar" el asunto y "mandar a la Guardia Civil a levantar acta de la situación e "identificar a policías y trabajadores municipales". El alcalde recuerda que la medida cuenta con un informe jurídico que la respalda y que no responde a una "decisión improvisada, sino a un trabajo técnico previo".

Pese a reconocer las posibles molestias para algunos conductores de camiones, especialmente en un contexto de incremento del precio del combustible, Martínez apunta que de no haber puesto en marcha esta medida "el proyecto de circunvalación seguiría paralizado y guardado en un cajón durante años".