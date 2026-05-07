El PSOE de Molina llevará al Pleno una moción para reforzar la educación infantil y apoyar al personal del ciclo 0-3

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura ha registrado una moción para mejorar la calidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y reforzar las condiciones del personal educativo.

La iniciativa responde a problemas concretos, exponen los socialistas: "Falta de plazas públicas, desigualdades entre barrios y condiciones laborales que no siempre garantizan una atención adecuada". El PSOE plantea un plan de impulso del ciclo 0-3 en el municipio "con más plazas públicas, con inversión en infraestructuras y con recursos suficientes para garantizar una atención educativa de calidad".

La moción también propone mejorar las ratios, reforzar las plantillas y asegurar tiempos de coordinación pedagógica dentro de la jornada laboral. Además, incluye medidas para avanzar hacia la gratuidad progresiva del servicio. La portavoz socialista, Isabel Gadea, señala que "hablar de educación infantil es hablar del futuro de Molina. No podemos permitir que haya niños con menos oportunidades según el barrio en el que nacen”.

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"Las profesionales de las escuelas infantiles sostienen un servicio esencial. Merecen estabilidad, reconocimiento y condiciones dignas para poder hacer bien su trabajo", sostiene la portavoz socialista. El PSOE defiende que el ciclo 0-3 no es un servicio asistencial. Es una etapa educativa clave. Y exige al Gobierno local que actúe con responsabilidad. "Si queremos una ciudad con futuro, hay que empezar por cuidar la educación desde el principio", concluye Gadea.