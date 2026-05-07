‘Tierra de oportunidades’ apoyará con formación y premios a distintos proyectos de emprendimiento en el medio rural

El alcalde de Caravaca de la Cruz y presidente de la Sociedad para el Desarrollo Rural Integral, José Francisco García, y la directora de CaixaBank en la Región de Murcia, María Dolores Petit, han renovado el convenio de colaboración que permitirá desarrollar, por tercer año, el programa ‘Tierra de Oportunidades’, una iniciativa dirigida a fomentar el emprendimiento y la creación de empleo en el medio rural.

CaixaBank destinará 10.000 euros al desarrollo de acciones de formación, acompañamiento y a premiar cuatro proyectos

Gracias a este acuerdo, CaixaBank destinará 10.000 euros al desarrollo de acciones de formación, acompañamiento y a premiar cuatro proyectos emprendedores del territorio de actuación de Integral, que sean innovadores, sostenibles y con capacidad de generar empleo.

El programa ‘Tierra de Oportunidades’ tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social de las zonas rurales

El programa ‘Tierra de Oportunidades’ tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social de las zonas rurales, favoreciendo la creación de empleo, el impulso de nuevas iniciativas empresariales y la fijación de población en áreas despobladas.

Desde su puesta en marcha en 2021, esta iniciativa ha ofrecido formación, acompañamiento y visibilidad a más de 7.000 emprendedores de toda España y ha respaldado económicamente a 670 proyectos. En esta sexta edición, el programa se desarrollará en colaboración con 56 grupos de acción local y entidades promotoras del emprendimiento de más de 40 provincias españolas.

Nueva convocatoria

Firma del convenio / Enrique Soler

La convocatoria permanecerá abierta del 14 de mayo al 4 de junio y podrán participar autónomos y pequeñas empresas con actividad económica ya iniciada, sin límite de antigüedad, siempre que hayan realizado en los dos últimos años una nueva inversión, el lanzamiento de un nuevo producto o servicio o una reorientación del negocio mediante ampliación o diversificación.

Los cuatro proyectos premiados pasarán a formar parte del Reto Final 2026 de ‘Tierra de Oportunidades’

Además, los cuatro proyectos premiados pasarán a formar parte del Reto Final 2026 de ‘Tierra de Oportunidades’, un concurso formativo organizado por CaixaBank junto a la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent. Esta iniciativa permitirá a los emprendedores compartir experiencias, dar visibilidad a sus negocios y optar a nuevos reconocimientos a nivel nacional.

El convenio contempla también un programa de formación y acompañamiento empresarial que se desarrollará entre mayo y diciembre de 2026. La primera actividad será el taller ‘Crea un buen plan para tu negocio’, previsto para el 13 de mayo, de 9.30 a 13.30 horas, en el Centro Social de la pedanía de Valentín, en Cehegín. Asimismo, para el otoño de 2026 están previstas nuevas actividades, entre ellas una ruta de visitas a experiencias destacadas de emprendimiento rural y un encuentro comarcal entre emprendedores.

En las anteriores ediciones del programa desarrolladas por Integral, en los años 2022 y 2024, se concedieron un total de ocho premios a iniciativas empresariales de nueva creación en municipios como Bullas, Lorca y Caravaca de la Cruz.

Proyectos galardonados

En 2022, los premiados fueron: Naru, Diseño y Artesanía en Forja S.L. (Doña Inés, Lorca), El Romero, Naturaleza y Aventura S.L. (El Carrascalejo, Bullas), Taller MecánicoJosé Javier López Ruiz (La Paca, Lorca) y Alojamiento Rural ‘Casa Chirreas’ (Benablón, Caravaca de la Cruz).

En 2024, recibieron el premio: Catorze Velas Artesanales CB, Espacio de Vida Colibrí, Oriri Cosmética Rural y Finca Ecológica El Romero, todos ellos ubicados en el municipio de Bullas.

Además, en ese mismo año, Antonio Valera Espín, propietario de Finca Ecológica El Romero, de Bullas, recibió uno de los cinco primeros premios nacionales por su proyecto dedicado a la recuperación de raza de gallina murciana autóctona.

Los programas formativos impulsados en ambas ediciones contaron con la participación de 102 emprendedores

Los programas formativos impulsados en ambas ediciones contaron con la participación de 102 emprendedores y responsables de pequeñas empresas rurales.