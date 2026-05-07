Morales exige a Miras acabar con el "aislamiento" de Beniel con la ejecución del primer tramo de la Autovía del Bancal

A la alcaldesa de Beniel se le ha acabado la paciencia con el "abandono" al que está sometido el municipio desde hace años con falta de conexiones por carretera y la carencia del primer tramo de la Autovía del Bancal (RM-1) que enlazaría la localidad con la red regional de autovías.

"En todos mis años como alcaldesa siempre he actuado desde la razón y la lealtad institucional, pero ahora debo alzar la voz pensando en mis vecinos y en el tejido empresarial y económico de nuestro municipio", denunciaba Mari Carmen Morales este jueves en una comparecencia en la que reclamó a la Comunidad un compromiso "firme, claro y sin más dilaciones" para acabar con la "dejadez" y ejecutar el tramo pendiente de esta infraestructura de titularidad regional, "cuya construcción y financiación competen al Gobierno regional de López Miras".

La regidora criticó que Beniel, con más de 11.000 habitantes, siga sin disponer actualmente de ningún acceso a autovía, un hecho que ha provocado que el municipio y su industria "no tengan las mismas oportunidades que otros territorios de esta Región".

"No podemos permitir que haya municipios que avancen a dos velocidades distintas y a Beniel se le está dejando muy atrás", lamentó. En este sentido, aseguró que hay varias empresas que se han ido interesando en instalarse en el pueblo, pero han descartado hacerlo por la ausencia de conexiones adecuadas.

Lamenta que varias empresas interesadas en instalarse descartaron hacerlo por la ausencia de conexiones

Morales cargó así duramente contra el Ejecutivo autonómico denunciando públicamente que "vuelve a condenar a Beniel al aislamiento, al retraso y a una red viaria deficiente". En este sentido, criticó que la RM-1 aparezca año tras año en los Presupuestos regionales sin que la inversión llegue a materializarse.

"No podemos seguir aceptando promesas que año tras año aparecen en los Presupuestos regionales sin materializarse", por lo que exigió "plazos concretos, un calendario de ejecución público y verificable, y una consignación presupuestaria suficiente y garantizada", dijo.

Asimismo, advirtió de que miles de trabajadores, estudiantes y transportistas se ven obligados cada día a circular por carreteras secundarias, con mayores tiempos de desplazamiento y más riesgos. "Esta infraestructura no es un lujo ni algo secundario, es una necesidad básica para el desarrollo económico, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Beniel", defendió.

Veinte años sin circunvalación

Durante su intervención, Morales también denunció el estado de las vías de titularidad regional a su paso por Beniel, con "firmes en mal estado" y un "mantenimiento claramente insuficiente", una situación que, según expuso, ya ha provocado accidentes.

La alcaldesa incluyó además entre sus reivindicaciones la circunvalación de Beniel, una infraestructura que "debería haberse construido hace más de 20 años" y que continúa bloqueada pese a contar con informes, estudios y consenso social: "Lo único que falta es voluntad política y visión de conjunto".