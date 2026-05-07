Fallece la exgerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, tras sufrir un atropello en Caravaca

Mercedes Barba, gerente del Área IV de Salud entre los años 2016 y 2024, fallecía este jueves tras sufrir el pasado miércoles por la mañana un atropelló en la intersección de la Carretera de Granada con la Avenida Juan Carlos I, en Caravaca de la Cruz. En un primer momento, fue atendida en el Hospital Comarcal del Noroeste, pero debido a la gravedad del golpe fue trasladada hasta el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde finalmente falleció.

Mercedes Barba, médico de familia, fue nombrada gerente del área IV en enero de 2016

Mercedes Barba, médico de familia, fue nombrada gerente del área IV en enero de 2016 y se mantuvo en el cargo hasta su jubilación en 2024. Previamente, había sido directora y subdirectora médica en el Hospital Comarcal. Durante todo este tiempo, Barba tuvo que lidiar con problemas como el déficit de facultativos, que afecta especialmente a áreas de difícil cobertura como la del Noroeste.

La Gerencia del Noroeste es, para la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), la que mejor ha gestionado las listas de espera. Así se destacó en varios de sus informes. La ADSP señaló la transparencia, la fiabilidad de los datos y unas demoras inferiores a otras áreas periféricas.

Durante su tiempo al frente de la gerencia tuvo que afrontar los problemas de falta de personal al tratarse de una zona de difícil cobertura, realizando una inagotable gestión para intentar que se siguieran prestando los diferentes servicios de especialidades que ofrece el centro. Aumentando la cartera de servicios de manera progresiva.

Barba colocó al centro sanitario entre los TOP 20 en la categoría de Gestión Hospitalaria

Barba colocó al centro sanitario entre el TOP 20 en la categoría de Gestión Hospitalaria, distinciones que otorga la IASIST, en reconocimiento a sus resultados de calidad, funcionamiento y eficiencia.

Ampliación del centro

Mercedes Barba, junto al consejero de Salud y el alcalde de Caravaca, en una visita a las obras de ampliación del Hospital / Enrique Soler

Durante su gestión se llevó a cabo la mayor ampliación del Hospital Comarcal desde la inauguración, creando la zona que irá destinada a la Unidad de Cuidados Intensivos, también se desarrolló la reforma del Centro de Salud de Caravaca, creando un nuevo edificio para mejorar las consultas y aumentar servicios de atención primaria.

Durante su gestión se llevó a cabo la mayor ampliación del Hospital Comarcal desde la inauguración

Lucha con la covid-19

Junto a su equipo y el trabajo de la coordinadora de Enfermería, Mercedes Gómez, tristemente fallecida en noviembre de 2025, afrontó la pandemia con decisión y ahínco, haciendo frente a todas las dificultades que sucedieron aquellos meses, brotes en pedanías y en especial los sucedidos en la Residencia de Ancianos de Caravaca y el Hospital de la Real Piedad en Cehegín. Luego coordinó todo el proceso de vacunación masiva en los municipios de la comarca del Noroeste.

Una persona respetuosa, discreta, afable, transparente y siempre al servicio del paciente

Una persona respetuosa, discreta, afable, transparente y siempre al servicio del paciente. Se espera que sus restos mortales lleguen a última hora de este jueves al Tanatorio de Caravaca.