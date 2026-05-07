La Comunidad mete una marcha más para lograr el desdoblamiento de la RM-425 en Yecla

El proyecto para lograr el desdoblamiento de la RM-425 en Yecla sigue dando pasos en firme después de que la pasada semana se publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio para someter a información pública las consultas previas sobre las obras para esta carretera, un trámite «para avanzar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada», explican fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras a este periódico.

La citada vía, con una intensidad media diaria de 10.772 vehículos, se ubica en una zona industrial con gran cantidad de tráfico pesado y de largo recorrido, «fruto del pujante sector industrial del mueble» en la localidad del Altiplano.

Cabe recordar que el acometer su desdoblamiento es una de las prioridades del Gobierno regional y por ello desde el departamento que dirige Jorge García Montoro ya redactaron el proyecto de trazado, que contempla este desdoblamiento de un tramo de 3,7 kilómetros actualmente de calzada única. La actuación prevé dos carriles por sentido de 7 metros de ancho, vías de servicio laterales de 5 metros, aceras y carril bici en todo el recorrido, además de la reordenación de accesos mediante su conexión a las glorietas planificadas.

Además, la conexión de esta carretera con la N-344 y la A-33 facilitan la salida de mercancías y productos a una red de alta capacidad optimizando costes de transportes y colaborando a la rentabilidad y crecimiento del sector industrial del altiplano, tan importante en el PIB regional.

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A esto se suma el reciente anuncio para la mejora integral de la carretera de El Carche (RM-A15) en Jumilla con la licitación del primer tramo, con una inversión de 2,3 millones para ejecutarlo en 10 meses.