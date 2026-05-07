Archivada la querella del PP de Jumilla contra la exalcaldesa Juana Guardiola y dos funcionarias

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado el archivo de la querella presentada en 2020 por la actual alcaldesa de Jumilla, Severa González, y varios concejales del Partido Popular contra la exalcaldesa socialista Juana Guardiola y dos funcionarias municipales.

Según explicó Guardiola este miércoles en una comparecencia ante los medios, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial desestimó el pasado 23 de abril el recurso de apelación interpuesto por los denunciantes contra el auto de archivo dictado previamente por el Juzgado de Jumilla, por lo que el procedimiento queda archivado de forma definitiva.

La querella fue presentada en agosto de 2020, en plena pandemia, y atribuía a Guardiola y a las dos empleadas municipales presuntos delitos continuados de falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El procedimiento judicial se abrió tras la admisión a trámite de la querella y, según indicó Guardiola, ella y las funcionarias investigadas tuvieron conocimiento formal de las diligencias en octubre de 2021. Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Jumilla acordó en mayo de 2023 el archivo provisional de la causa, decisión que fue recurrida por los querellantes ante la Audiencia Provincial.

La exalcaldesa sostuvo que la denuncia tuvo un componente político y aseguró que el objetivo era perjudicar su imagen pública. “Para su objetivo de alcanzar la alcaldía, el PP de Severa González utilizó todo a su alcance, crispación constante, titulares negativos, manipulaciones y bulos, todo para perjudicar mi imagen. Incluso no dudaron por segunda vez, en involucrar en este caso a dos funcionarias municipales, que se limitaban a hacer su trabajo honestamente, y nada más”, manifestó.

Guardiola también defendió la actuación de las dos funcionarias municipales incluidas en la querella y lamentó las consecuencias personales del proceso. “El daño personal para mí, y creo poder hablar en nombre de las dos funcionarias contra las que se dirigía la querella, es irreparable”, señaló.

Durante su comparecencia, la portavoz socialista criticó además determinadas informaciones publicadas durante la instrucción judicial y vinculó algunas filtraciones a dirigentes del Partido Popular, aunque no aportó pruebas sobre ello.

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Por último, Guardiola agradeció el respaldo recibido por parte de su entorno familiar y de su partido durante los años que ha durado el procedimiento. “En política como en la vida, no todo vale”, concluyó.