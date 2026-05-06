Treinta estudiantes viajan al espacio sin salir de San Javier: así han experimentado la microgravedad

Un corto periodo de ingravidez en vuelo de solo 352 segundos, algo menos de seis minutos, ha bastado para convertir este miércoles en realidad el sueño espacial de 35 estudiantes seleccionados para subir a un avión y notar en sus cuerpos la misma sensación que vive un astronauta en el espacio.

La experiencia ha tenido lugar en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, donde los elegidos han culminado con este paseo espacial su paso por el programa 'Astronauta por un día', una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes.

Tras el vuelo, la alférez estudiante Claudia Brugarolas ha explicado algunos detalles de esta sensación de flotar en el espacio. "Lo que tienes son ganas de dejarte llevar un poco, andar por el techo y, bueno, sujetarte donde puedas, porque si no, chocas con tus compañeros".

En algunos momentos ni siquiera sabes "si estás del revés o no", ha comentado la militar murciana, quien ha revelado que algunos de los participantes se han mareado, algo que ha considerado "más o menos normal en este tipo de experiencias".

Como ella, Luis Gómez, otro de los seleccionados, ha disfrutado de la experiencia, que ha descrito como relajante. "Cerraba los ojos, no hablaba y me concentraba en lo que estaba sintiendo".

Para este joven estudiante de segundo curso de Física en la Universidad Autónoma de Madrid ha supuesto todo un "descubrimiento" comprobar que de pronto le faltaba la gravedad, tocar una pared y salir disparado hacia la opuesta, o dejar caer un brazo y que este se mantuviera en alto.

"Notar la sangre fluyendo por todo el cuerpo y que no tenía presión contra nada era impresionante", ha señalado al relatar cómo han sido estos momentos, en los que no han faltado las risas y la "sensación de flipar".

En total han sido 16 cortos periodos a los que se denomina parábolas, en referencia a la trayectoria que describe el avión durante los instantes en los que se alcanza la ingravidez, cada una de ellas de unos 22 segundos, según ha explicado tras el vuelo el director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, en declaraciones a los medios de comunicación.

El ejercicio se ha desarrollado en una zona aérea restringida para ello y ha permitido a los participantes experimentar la gravedad cero, pero también la de la Luna y la de Marte, así como practicar ejercicios de mecánica de fluidos y de sólidos.

En este vuelo ha participado también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto a los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sara García y Pablo Álvarez, dos referentes para los jóvenes que han seguido este plan de formación y experiencia aeroespacial.

El programa, que sigue la estela de iniciativas semejantes llevadas a cabo en Portugal y Luxemburgo y que también desarrollarán próximamente países como Francia o Alemania, ha finalizado con este vuelo parabólico su primera edición y continuará cada año, según ha indicado el director de la Agencia Espacial Española.

Además, los jóvenes que han tomado parte en 'Astronauta por un día', quienes han recibido el correspondiente diploma acreditativo, han sido nombrados embajadores de la AEE por un año con el objetivo de motivarles a "hacer proselitismo del espacio" en sus centros de estudios para llegar así, "por capilaridad, a muchísima gente", ha comentado Cortés.

Los 'astronautas por un día' de esta primera edición son jóvenes de entre 16 y 22 años, y entre ellos hay 25 estudiantes de Bachillerato, cinco de grado universitario y otros cinco alumnos de la Academia General del Aire y el Espacio (AGA).

"Tenemos que tener profesionales del espacio"

El general del Aire Francisco Braco Carbó, jefe de Estado Mayor del Aire y del Espacio (JEMA), que también ha participado en esta iniciativa en San Javier, ha destacado la importancia que ha cobrado el espacio y la necesidad de dotar adecuadamente de profesionales a este sector. "Tenemos un mando del espacio y tenemos que tener profesionales del espacio. No sé si somos conscientes de la cantidad de capacidades que utilizamos y que están localizadas en el espacio", como el posicionamiento, las comunicaciones y la meteorología espacial, ha indicado.

El ámbito espacial, ha dicho, "se está convirtiendo en un lugar congestionado y competido. Por eso es necesario que nuestras Fuerzas Armadas y el Ejército del Aire y del espacio en particular, tengamos la capacidad de vigilar y de actuar en el espacio".

También ha subrayado Braco Carbó la colaboración entre los ministerios de Defensa y de Ciencia, Innovación y Universidades para poner en marcha este proyecto, ya que las Fuerzas Armadas son los operadores de las capacidades que facilitan las Universidades y el sector de la investigación, ha comentado.

Junto a los estudiantes del programa 'Astronauta por un día', en el vuelo de microgravedad han participado los astronautas españoles Sara García y Pablo Álvarez, quienes han resaltado la importancia de la labor científica en favor de la humanidad y la aportación que se puede hacer en este ámbito desde el espacio.

Álvarez se ha centrado en la presencia del espacio "hoy en día en la vida de todos" y ha mencionado acciones cotidianas en las que tienen una función crucial los satélites europeos. "Creo que todos habéis usado el GPS para venir hoy aquí", ha comentado a los asistentes al acto.

También ha citado la utilidad de los satélites en las telecomunicaciones, en otras áreas como la meteorología o la prevención de desastres: "inundaciones, incendios o incluso tenemos el ejemplo del volcán de La Palma".

"El sector espacial sigue creciendo y por eso creo que necesitamos sumar más personas, más cerebros a la causa. Y esta iniciativa va en el sentido correcto", ha dicho en referencia al programa "Astronauta por un día".

Su compañera Sara García, también seleccionada por la ESA, ha hecho hincapié en el objetivo de la ciencia desde el ámbito espacial, que es "avanzar en ciencia, avanzar en tecnología para beneficiar a la humanidad que está aquí en la tierra".

Ha explicado que, por eso, a los estudiantes que han participado en este programa han tratado de transmitirles "que en el sector espacial hay hueco para todo tipo de inquietudes y de hecho, ellos son una muy buena representación" de "distintas ilusiones de futuro", por su procedencia de diferentes ámbitos educativos.