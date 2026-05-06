El tesoro de neuronas de Miguel Marín Padilla se queda en Jumilla

El legado del doctor Miguel Marín Padilla pasará a ser propiedad municipal, según ha informado la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jumilla, Mari Carmen Cruz. Se trata de una colección integrada por más de 5.000 muestras de Golgi, distribuidas en más de medio centenar de cajas que se encuentran en el municipio desde 2019. Las muestras de Golgi son láminas de tejido cerebral preparadas para poder observar las neuronas al microscopio con gran detalle. Esta técnica permite ver cómo son y cómo se conectan las células del cerebro, algo clave para investigar enfermedades y el desarrollo cerebral.

Miguel Marín Padilla vivió en Jumilla hasta los diez años y posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde desarrolló su formación y su carrera investigadora en torno al cerebro humano.

El Ayuntamiento de Jumilla ha impulsado la cátedra ‘Marín Padilla’ en colaboración con la Universidad de Murcia, en la que participará el jumillano Francisco Guardiola Abellán, biólogo e histólogo. Además, está prevista la creación de un futuro Centro de Interpretación del Cerebro, con el objetivo de poner en valor la figura y el legado del investigador a nivel nacional e internacional.

La donación incluye preparaciones cerebrales, microscopios, publicaciones y objetos personales del investigador jumillano

La donación incluye su lugar de trabajo, laboratorio, estudio, archivo de publicaciones y preparaciones histológicas. El legado está compuesto por un fotomicroscopio, otros microscopios auxiliares, una cámara lúcida, mesa de trabajo, muebles de despacho, objetos personales, cuadros, diplomas y acreditaciones.

En el ámbito científico, el fondo reúne alrededor de 5.000 preparaciones histológicas, esquemas y dibujos, archivo fotográfico, libros publicados, separatas de sus investigaciones, su biblioteca personal y entrevistas en radio y televisión.

En el inventario de la donación ha participado María Teresa, hija del doctor Marín Padilla. La intención del Ayuntamiento es que el futuro centro sirva también para organizar seminarios, exposiciones, conferencias y jornadas de carácter científico.

Miguel Marín Padilla, profesor de Anatomía Patológica y Pediatría, falleció el 10 de febrero de 2023 en Dartmouth, Estados Unidos, a los 92 años. Hijo Predilecto de Jumilla, fue un destacado investigador en el desarrollo cerebral y en el estudio de las células de Cajal-Retzius.

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En 1989 recibió el prestigioso Premio Jacob Javits del Congreso de Estados Unidos por sus aportaciones a la neurociencia. También fue pionero en estudios sobre el desarrollo cerebral y la reparación neuronal.