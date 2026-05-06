El PSOE de Molina advierte que sus vecinos "volverán a pagar el recibo del IBI más caro"

El PSOE de Molina de Segura denunció el impacto directo que ya está teniendo en los bolsillos de los vecinos la subida del IBI aprobada por el equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento. "La llegada de los primeros recibos confirma lo que los socialistas llevan meses advirtiendo: más presión fiscal y menos alivio para las familias", lamentan en un comunicado. "Hoy muchos vecinos abren el recibo del IBI y comprueban que pagan más. Esto tiene un nombre: subida de impuestos", criticó la portavoz socialista, Isabel Gadea.

El Grupo Socialista recuerda que el actual Gobierno municipal prometió bajar impuestos, mientras que en 2024 aprobaron una subida del tipo del IBI urbano del 0,73% al 0,81% (más de un 10%) y del rústico del 0,62% al 0,80% (más de un 29%). Gadea recuerda que de 2025 a 2034 el Ayuntamiento de Molina de Segura recaudaría así casi 5 millones de euros más en concepto de IBI, según indica informe del Intervención del consistorio molinense.

"El resultado ya se nota en las cuentas municipales y en las casas. La recaudación se ha disparado hasta cifras históricas, superando los 22 millones de euros, mientras las familias, autónomos y pequeños negocios hacen cuentas para llegar a fin de mes", denuncia el PSOE.

"Detrás de cada recibo hay una familia. Hay gente que tiene que ajustar gastos para poder pagar. Y el Gobierno mira hacia otro lado", añadió la portavoz socialista.

A juicio del PSOE, el Gobierno local "se niega" a bajar el impuesto pese a presumir de superávit, remanentes y estabilidad económica: "Dicen que las cuentas son históricas, pero que no pueden bajar el IBI. No es creíble. Es una contradicción evidente".

Asimismo recuerdan que el Grupo Municipal Socialista ha propuesto medidas concretas para aliviar la presión fiscal, como recuperar el tipo anterior a la subida, ampliar bonificaciones y apoyar el alquiler asequible, unas propuestas que han sido rechazadas por PP y Vox.

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"Cuando suben el IBI lo llaman responsabilidad. Cuando pedimos bajarlo lo llaman irresponsabilidad. La realidad es otra: han elegido recaudar más en lugar de ayudar a la gente", concluye Gadea.