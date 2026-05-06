Fuente Álamo registra un remanente de 3,8 millones de euros pero no podrá invertirlo en su totalidad por las limitaciones de gasto

El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia ha cerrado el ejercicio económico con un remanente de tesorería de 3.828.913,93 euros, una cifra que refleja la estabilidad y buena gestión de las cuentas municipales, consolidando una situación financiera saneada.

Sin embargo, las actuales reglas de gasto establecidas por el Gobierno de España impiden al consistorio fuentealamero destinar la totalidad de estos recursos a inversiones en el municipio y sus pedanías. En concreto, 1.366.238,63 euros no podrán ejecutarse, a pesar de que el dinero permanece disponible en las arcas municipales.

La alcaldesa, Juana María Martínez, ha subrayado que “hablamos de un dinero que es de nuestros vecinos y vecinas y que debería revertir directamente en la mejora de sus barrios, servicios e infraestructuras”, insistiendo en la importancia de que las administraciones locales cuenten con mayor margen de actuación para responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

A pesar de estas limitaciones, el Ayuntamiento ha diseñado para 2026 un plan de inversiones centrado en seguir avanzando en el desarrollo del municipio dentro de los márgenes permitidos. Entre las principales actuaciones destacan la amortización de deuda por valor de 2,54 millones de euros, junto a una inversión adicional de 1,67 millones, así como la reposición de aceras y alumbrado en Las Palas, mejoras en edificios públicos, inversiones en centros educativos y la pavimentación en el Parque Tecnológico.

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Además, se incluyen actuaciones en instalaciones deportivas y espacios públicos como la cúpula de la piscina municipal, el circuito de motos, el Parque Corverica o el polideportivo de Balsapintada, junto al apoyo a colectivos y entidades locales. “Seguimos trabajando con responsabilidad para aprovechar al máximo cada euro y continuar mejorando Fuente Álamo y sus pedanías, pero es fundamental que se nos permita utilizar plenamente nuestros recursos para dar respuesta a las demandas de nuestros vecinos”, ha concluido la alcaldesa.