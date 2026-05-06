La CHS culmina las obras de mejora y ampliación de la playa fluvial del Remolino del Cañar en Calasparra

El proyecto de mejora y ampliación de la playa fluvial del Remolino del Cañar en Calasparra ha contado con una inversión próxima a los 50.000 euros, teniendo como objetivo compatibilizar el uso tradicional de este tramo como zona de baño con la actividad de la escuela municipal de piragüismo, con más de 30 años de trayectoria en este entorno, al tiempo que se mejora la calidad ambiental del espacio.

Ha contado con una inversión próxima a los 50.000 euros

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea junto a la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, han visitado las obras de mejora, donde ambos han puesto de manifiesto que se trata de una actuación “muy demanda por la gran cantidad de usuarios que visitan la zona”. También han estado la Comisaria de Aguas, Ana María Arenas, y los concejales de Medio Ambiente, Pablo Cassinello, y de Obras y Urbanismo, Juan Bernal, así como el ingeniero director de la obra de la CHS, José Ángel Pacheco.

Actuaciones

Las actuaciones se han desarrollado en ambas márgenes del río. En la margen izquierda, destinada a bañistas, se han realizado trabajos de limpieza y desbroce, la retirada de cañas en un tramo de unos 75 metros, la protección del terreno mediante una escollera, además de la construcción de una escalera integrada en el entorno. Por otro lado, en la margen derecha, orientada a la práctica del piragüismo, se ha habilitado una rampa de piedra para facilitar el acceso al agua.

En la margen derecha, orientada a la práctica del piragüismo, se ha habilitado una rampa de piedra para facilitar el acceso al agua

El presidente de la Confederación, Mario Urrea, ha señalado que esta intervención “da continuidad a actuaciones anteriores en la zona” y responde al objetivo de “facilitar el acceso de la ciudadanía al río, compatibilizando usos y poniendo en valor estos espacios naturales”, enmarcándose además “en la estrategia de naturalización de cauces y recuperación ambiental del río Segura”.

Por su parte, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha destacado que “se trata de una actuación muy importante para el municipio, que permite conciliar el disfrute ciudadano de este espacio natural con la práctica deportiva y el atractivo turístico del entorno”, y ha agradecido “el compromiso y la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura, así como el trabajo conjunto con técnicos y ciudadanía para adaptar el proyecto a las necesidades reales del municipio”.

“Un doble objetivo: la restauración ambiental del tramo y la organización de los usos existentes”, diferenciando espacios para bañistas y piragüistas y “priorizando en todo momento la integración paisajística”, dado que este enclave se encuentra dentro de la Red Natura 2000, ha destacado el ingeniero director de las obras, José Ángel Pacheco.

Caña invasora

plan de erradicación de especies invasoras en el río Segura / Enrique Soler

Durante la visita también se ha puesto en valor el avance de otros proyectos impulsados por la CHS, como la limpieza de cauces en el paraje del Santuario de la Virgen de la Esperanza.

También se han puesto en valor el plan de erradicación de especies invasoras en el río Segura, desde las Juntas de los Ríos hasta Contraparada, una actuación estratégica a nivel de cuenca financiada con fondos europeos con un presupuesto cercano a los 12 millones de euros.

Con esta intervención, Calasparra refuerza la recuperación y puesta en valor del río Segura como espacio natural y de ocio, consolidando el Remolino del Cañar como uno de los enclaves más representativos del municipio de cara a la temporada de primavera y verano.