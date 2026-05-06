Abanilla Late irrumpe el 13 de junio como una gran cita musical y social

El próximo 13 de junio, el campo de fútbol de Abanilla se convertirá en el epicentro de la música en directo y la convivencia social con la celebración de Festival Abanilla Late, una propuesta que nace con vocación de consolidarse como uno de los grandes eventos del calendario regional dentro de la programación del Año Jubilar 2026.

Con un cartel de primer nivel encabezado por Morgan, Cupido y La Habitación Roja —que además celebra su 30 aniversario—, el festival destaca por su calidad artística, su diversidad sonora y su capacidad para atraer a públicos de distintas generaciones, consolidando a Abanilla como un destino cultural de referencia.

Un cartel de primer nivel encabezado por Morgan, Cupido y La Habitación Roja. / La Opinión

La apertura de puertas está prevista a las 19:00 horas, dando inicio a una jornada que va mucho más allá de lo musical. Abanilla Late se presenta como una experiencia completa que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del municipio desde la mañana, descubriendo su patrimonio, su entorno natural y su identidad, hasta culminar la jornada con una gran noche de música en directo.

En este sentido, el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, ha señalado que “invitamos a venir a descubrir Abanilla, desde la mañana visitando un municipio único, y con una oferta hasta la noche con este Festival”, poniendo en valor la oportunidad que supone este evento para proyectar la imagen del municipio y dinamizar su actividad social y turística.

El festival cuenta además con un marcado carácter solidario. La recaudación íntegra se destinará a la Hermandad de la Santísima Cruz de Abanilla, entidad organizadora, que hará llegar los fondos a Su Santidad el Papa para su destino en obras pontificias, en el contexto del Año Jubilar.

Por su parte, la comisaria presidenta de la Hermandad, Carmen Cascales, ha destacado que “el evento reafirma el compromiso cultural y con los más jóvenes y, sobre todo, el carácter benéfico que como Hermandad debemos dar a los eventos, cuyos beneficios serán donativos jubilares”, subrayando la dimensión social y solidaria de la iniciativa.

Las entradas tendrán un precio de 20 euros más gastos de gestión (25 euros en taquilla), con acceso gratuito para menores de 8 años y tarifa reducida de 15 euros para jóvenes de entre 9 y 17 años.

Ya pueden adquirirse online a través de la plataforma oficial: https://eventoscle.compralaentrada.com/eventos/19601/20814/festival-abanilla-late-abanilla-2026

El evento cuenta con el respaldo de patrocinadores como el Ayuntamiento de Abanilla, Hidrogea Veolia, VegaFibra, Cementos Capa, Áridos Abanilla, Grasas Martínez y STV, así como con la producción de Gran Azul Producciones y la colaboración de la Región de Murcia, Región de Murcia Costa Cálida y MonkeyPro.

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Festival Abanilla Late se perfila así como una de las grandes citas musicales y sociales del año, combinando cultura, ocio, proyección territorial y compromiso solidario en una propuesta única que invita a vivir Abanilla en toda su intensidad.