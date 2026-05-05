‘Sensia’, el proyecto lorquino ideado por alumnos que convierte estudiar en una experiencia táctil

Estudiantes de 4º de la ESO D del IES José Ibáñez Martín, de Lorca, han sido seleccionados como ganadores absolutos del 42 Concurso Escolar de la ONCE, en la categoría C (ESO y FP Básica).

Así lo dio el jurado nacional del Concurso, reunido en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, tras analizar los trabajos autonómicos ganadores de esta edición que ha invitado a las aulas de toda España a «pulsar el botón de pausa» para imaginar y diseñar productos accesibles que permitan a todas las personas participar en igualdad de condiciones.

Boceto hecho por los alumnos para ilustrar el proyecto 'Sensia'. / L. O.

En concreto los estudiantes presentaron el trabajo ‘Sensia’, una plataforma educativa portátil y sensorial que convierte cualquier asignatura en experiencias táctiles y tridimensionales. Permite explorar mapas, imágenes, gráficos... con las manos, combinando tacto y aprendizaje adaptado para que estudiar sea sentir y comprender cada concepto.

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En esta 42ª edición han participado 135.872 estudiantes y 2.793 docentes de 2.567 centros educativos de toda España, que han trabajado en equipo para proponer soluciones accesibles capaces de eliminar barreras en la vida cotidiana. Cada aula ha diseñado un producto accesible y lo ha presentado mediante una imagen, con su nombre, ilustración y una explicación sobre qué barrera elimina, quién podría utilizarlo y cómo funciona.