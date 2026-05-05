Programa
San Pedro del Pinatar impulsa la formación práctica del alumnado
Veintinueve alumnos de 4º de ESO han completado sus estancias formativas en el Ayuntamiento y empresas locales, acercándose al mundo laboral
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar acogió el pasado 30 de abril la clausura del programa 4º+Empresa, que consistió en estancias formativas en entornos profesionales, dirigido a alumnos de 4º de ESO, coordinado por la consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, en colaboración con el IES Dos Mares, el consistorio y empresas locales.
El alcalde de la localidad, Pedro Javier Sánchez, y la concejal de Empleo, Coral Riquelme, recibieron a los jóvenes que han participado en esta actividad, en la que han podido tener un primer contacto con el mundo laboral.
En esta edición han participado 29 alumnos que han realizado sus estancias en diferentes departamentos del Ayuntamiento, como Registro, Deportes, Igualdad, Estadística, el Museo Barón de Benifayó, Juventud o el Almacén municipal, entre otros. También han estado en entidades privadas de diferentes ámbitos como centros educativos, comercios, centros de estética, servicios jurídicos e inmobiliarios, automoción, agroalimentación, etc.
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