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San Pedro del Pinatar impulsa la formación práctica del alumnado

Veintinueve alumnos de 4º de ESO han completado sus estancias formativas en el Ayuntamiento y empresas locales, acercándose al mundo laboral

Acto de clausura del programa 4º+Empresa, llevado a cabo en San Pedro del Pinatar.

Acto de clausura del programa 4º+Empresa, llevado a cabo en San Pedro del Pinatar. / Ayto. San Pedro

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar acogió el pasado 30 de abril la clausura del programa 4º+Empresa, que consistió en estancias formativas en entornos profesionales, dirigido a alumnos de 4º de ESO, coordinado por la consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, en colaboración con el IES Dos Mares, el consistorio y empresas locales.

El alcalde de la localidad, Pedro Javier Sánchez, y la concejal de Empleo, Coral Riquelme, recibieron a los jóvenes que han participado en esta actividad, en la que han podido tener un primer contacto con el mundo laboral.

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En esta edición han participado 29 alumnos que han realizado sus estancias en diferentes departamentos del Ayuntamiento, como Registro, Deportes, Igualdad, Estadística, el Museo Barón de Benifayó, Juventud o el Almacén municipal, entre otros. También han estado en entidades privadas de diferentes ámbitos como centros educativos, comercios, centros de estética, servicios jurídicos e inmobiliarios, automoción, agroalimentación, etc.

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