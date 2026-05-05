San Pedro del Pinatar impulsa la formación práctica del alumnado

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar acogió el pasado 30 de abril la clausura del programa 4º+Empresa, que consistió en estancias formativas en entornos profesionales, dirigido a alumnos de 4º de ESO, coordinado por la consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, en colaboración con el IES Dos Mares, el consistorio y empresas locales.

El alcalde de la localidad, Pedro Javier Sánchez, y la concejal de Empleo, Coral Riquelme, recibieron a los jóvenes que han participado en esta actividad, en la que han podido tener un primer contacto con el mundo laboral.

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En esta edición han participado 29 alumnos que han realizado sus estancias en diferentes departamentos del Ayuntamiento, como Registro, Deportes, Igualdad, Estadística, el Museo Barón de Benifayó, Juventud o el Almacén municipal, entre otros. También han estado en entidades privadas de diferentes ámbitos como centros educativos, comercios, centros de estética, servicios jurídicos e inmobiliarios, automoción, agroalimentación, etc.