Drones, perros adiestrados y vehículos protagonizarán la exhibición de la Guardia Civil en Torre Pacheco

La Guardia Civil de la Región de Murcia celebrará los días 16 y 17 de mayo en Torre Pacheco diversos actos con motivo del 182º aniversario de su fundación. Las actividades tendrán lugar en la plaza del Ayuntamiento y combinarán exhibiciones de medios con un acto castrense.

El sábado 16 de mayo, en horario de 10:00 a 14:00 horas, se desarrollará una exposición de medios técnicos en la que participarán distintas especialidades del Cuerpo, como Tráfico, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Intervención de Armas, Servicio Fiscal y Fronteras, el Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS), el Servicio Cinológico, el Equipo de Drones y el Servicio de Conducciones. La muestra incluirá una veintena de vehículos y diverso material especializado.

El sábado 16 de mayo se desarrollará una exposición de medios técnicos en la que participarán distintas especialidades de la Guardia Civil / Guardia Civil

Durante la jornada, una treintena de agentes informarán a los asistentes sobre las funciones y recursos de cada unidad. Además, el Servicio Cinológico realizará a las 11:30 horas una exhibición de trabajo con perros adiestrados en la búsqueda de personas y detección de drogas y explosivos. Por su parte, la USECIC llevará a cabo a las 12:15 horas una demostración dinámica con la simulación de una intervención.

El domingo 17 de mayo, a las 11:30 horas, se celebrará un acto castrense en el mismo emplazamiento, en el que la Guardia Civil renovará su compromiso de servicio a la ciudadanía, conforme al artículo 104 de la Constitución. El acto incluirá una parada militar, la imposición de condecoraciones y concluirá con un desfile.

Presentación de los actos del 182º aniversario de la Guardia Civil / Guardia Civil

Unidades participantes

Entre las unidades participantes, el Equipo de Drones destaca como una de las incorporaciones más recientes, centrada en el apoyo aéreo a las operaciones, especialmente en la búsqueda de personas desaparecidas y en investigaciones. La Agrupación de Tráfico se encarga de la vigilancia y control de la circulación en vías interurbanas, mientras que la USECIC desempeña labores de prevención de la delincuencia y actuación ante situaciones de riesgo, incluidas emergencias NRBQ.

Noticias relacionadas

El SEPRONA centra su actividad en la protección del medio ambiente y la lucha contra delitos ecológicos, y el Servicio Cinológico presta apoyo mediante perros adiestrados en distintas especialidades. Por su parte, el GEAS actúa en el ámbito acuático y subacuático, el Servicio Fiscal y Fronteras combate el contrabando y el tráfico ilícito, y la Intervención de Armas regula el control y uso de armamento y explosivos.