Más de 50 empresas acercan el empleo al alumnado del IES La Florida de Las Torres de Cotillas

Para conmemorar el Día de la Formación Profesional el IES La Florida de Las Torres de Cotillas celebró el pasado 29 de abril sus III Jornadas de FP, centradas en acercar el mundo empresarial al alumnado, fortalecer la conexión entre educación e instituciones, y poner en valor esta formación como una vía de futuro, empleabilidad y desarrollo local.

La inauguración corrió a cargo del alcalde Pedro José Noguera, en un acto donde estuvo acompañado de sus concejales de Educación, Manuela Sarabia; de Comercio, Francisco Juan Giménez; y de Juventud, Sergio Jornet.

Posteriormente comenzó la Feria de Empresas – Espacio FEM, una gran muestra en la que participaron más de 50 empresas y entidades colaboradoras de distintos sectores profesionales. También asistieron entidades como la Cámara de Comercio de Murcia, el Área Comercial Las Torres y diferentes empresas vinculadas a la FP Dual.

La feria fue visitada por el alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato del propio centro, así como de otros centros invitados, como el CES Vega Media, Divino Maestro e IES Villa de Alguazas.

Otras actividades

Entre los actos del día también se inauguró el Punto PREAR del centro y se entregó el Premio Talento FP IES La Florida, reconocimiento a la excelencia académica y profesional del alumnado otorgado a Pablo Ortega, de la promoción 2023/25 del grado superior de Marketing y Publicidad.

La jornada fue organizada íntegramente con la participación activa de cerca de 150 alumnos de tres ciclos formativos de FP del centro: grado medio de Actividades Comerciales y grados superiores de Comercio Internacional y de Marketing y Publicidad.

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«Este es uno de los grandes puntos de encuentro del municipio entre alumnado y empresas, haciendo más real y directo el camino de las aulas al mercado laboral», resaltó Noguera, que quiso felicitar al IES La Florida por su apuesta por una FP conectada con la realidad empresarial, el tejido institucional y el desarrollo del municipio.