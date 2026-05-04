El legado de Salzillo brilla en Valladolid en una exposición histórica

El Ayuntamiento de Lorquí ha participado en la inauguración de la exposición ‘Salzillo. El instante detenido’, organizada por el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, una muestra de carácter excepcional que reúne por primera vez un conjunto destacado de obras del escultor murciano Francisco Salzillo procedentes de distintas instituciones.

Este proyecto tiene su origen en el propio municipio de Lorquí, en su firme empeño por poner en valor el legado salzillesco que conserva y en la ilusión compartida de todo un pueblo por lograr el reconocimiento que merece su patrimonio histórico y artístico.

Entre ellas se encuentran las tres tallas de Salzillo conservadas en la parroquia de Santiago Apóstol de Lorquí, cedidas para esta exposición y de gran valor histórico y artístico.

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, destacó durante su intervención institucional el “orgullo y la emoción” que supone para el municipio ver representado su patrimonio en una institución cultural de referencia nacional. En este sentido, agradeció al Ministerio de Cultura su apoyo decidido desde el inicio del proyecto, así como la implicación del Museo Nacional de Escultura y de su equipo, subrayando que “este proyecto, que hoy es una realidad, ha sido durante mucho tiempo el sueño de todo un pueblo”.

La exposición, comisariada por Miguel Ángel Marcos, pone el foco en el proceso creativo de Salzillo y en las distintas tipologías que desarrolló a lo largo de su trayectoria, como las imágenes de vestir, las tallas procesionales o las esculturas devocionales de pequeño formato.

Exposición 'Salzillo. El instante detenido’ / A.L.

Según ha informado el Ministerio de Cultura, la muestra podrá visitarse gratuitamente en el Palacio de Villena hasta el 23 de agosto de 2026. Las tres tallas cedidas por Lorquí, todas ellas declaradas Bien de Interés Cultural, han sido fundamentales para el reconocimiento del municipio como Ciudad de Salzillo.

El alcalde quiso resaltar especialmente la relevancia de piezas como San José con el Niño, imagen elegida para representar la exposición, así como La Dolorosa y El Nazareno, esta última una de las dos únicas tallas de esta iconografía realizadas por el escultor.

Asimismo, Hernández recordó que estas imágenes “no son solo patrimonio artístico, sino también una expresión viva de la devoción de todo un pueblo”, ya que constituyen las protagonistas de la Semana Santa de Lorquí, una celebración única que cada año atrae a un mayor número de visitantes y que trabaja por obtener la Declaración de Interés Turístico.

Durante su intervención, el alcalde subrayó que esta exposición “es mucho más que una muestra artística: es un acto de justicia hacia nuestro patrimonio y el reconocimiento al trabajo de generaciones que han cuidado y preservado este legado”. Asimismo, puso en valor la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, la parroquia de Santiago Apóstol y el Cabildo de Cofradías, así como el papel de las instituciones dedicadas a la conservación del patrimonio.

La muestra cuenta además con un catálogo científico en cuya financiación ha participado el Ayuntamiento de Lorquí, reforzando así su compromiso con la investigación, difusión y puesta en valor del legado salzillesco.

El alcalde concluyó reafirmando la voluntad del municipio de “seguir cuidando, protegiendo y compartiendo este legado universal”, destacando que Lorquí “no es solo custodio de estas obras, sino parte viva de ellas”.

La inauguración de la muestra estuvo presidida por una amplia representación institucional y cultural, con la presencia de Miguel Ángel Marcos, comisario de la exposición; María del Carmen Conesa, consejera de Cultura de la Región de Murcia; Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid; Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura; Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí; y Alejandro Nuevo, director del Museo Nacional de Escultura.