El Santo Cristo del Consuelo de Cieza regresa a casa

El 3 de mayo, ‘Día de la Cruz’, es un día festivo muy importante para Cieza, ya que se lleva a cabo la procesión que marca el regreso del Santo Cristo del Consuelo, patrón oficioso de la localidad, a su ermita, a su casa. Es un día de gran fervor entre la población ciezana, y así quedó demostrado un año más.

Después de la misa celebrada en la Iglesia de la Asunción, se procedió al traslado de la imagen a la ermita, como se realiza tradicionalmente, para que aguarde “en su casa” hasta la próxima Semana Santa. Durante la procesión, muchos ciezanos y ciezanas cumplen sus promesas, realizadas al Santo Cristo por su ayuda, y la hermandad deja que estas personas puedan participar portando al Santo Cristo.

“Cristo bendito gloria de Cieza, consuelo dulce del corazón…” De esta forma le cantaban al patrón oficioso de la localidad a su paso por el Camino de Madrid, que iba acompañado por los miles fieles que peregrinaban tras él. El cielo se cubrió de los tonos blancos y violáceos que llovían a su alrededor, representados por los miles de pétalos florales que envolvieron a la imagen crucificada.

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Otro año más se llevó a cabo esta bonita tradición ciezana que homenajea al Santo Cristo, imagen de gran devoción por parte de miles de ciezanos y ciezanas. El Santo Cristo aguardará en su casa de la ermita hasta el próximo año cuando se vuelva a repetir el ciclo.