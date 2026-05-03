El Paso Azul de Lorca convoca la segunda edición del Concurso Nacional de Composición para Órgano

La Hermandad de Labradores, Paso Azul, a través de la Fundación Paso Azul, ha convocado la segunda edición del Concurso Nacional de Composición de Obras para Órgano, enmarcado dentro del programa ‘Música en Cuaresma’. Organizado por dicha entidad, el certamen busca fomentar la creación musical contemporánea adaptada a las particularidades técnicas de los instrumentos históricos.

Abierto a todos los compositores residentes en España, los mismos deberán presentar obras de estreno originales que se ajusten estrictamente a las características del órgano histórico de la iglesia de San Francisco (catalogado como Bien de Interés Cultural), ya que será donde se interprete dicha composición.

Cartel anunciador del concurso. / Paso Azul Lorca

En concreto, las piezas deberán tener una duración de entre tres y cinco minutos; considerar la extensión del teclado (octava tendida) y del pedal (octava corta), así como el uso de registros especiales como los Tambores y la Campana y la entrega de la partitura se realizará de bajo el sistema de lema o seudónimo para garantizar el anonimato y de forma física y en soporte digital (CD o pendrive).

Cuatro premios

Al respecto de esta segunda edición del certamen, cabe destacar que cuenta con premios a las tres mejores partituras, con una dotación económica para los trabajos más destacados de 1.000 euros para el primer clasificado y 400 euros para el segundo, así como un diploma acreditativo para ambos y para el tercer clasificado. Asimismo, se contempla una mención para compositores nacidos en Lorca.

El plazo para la presentación de composiciones finalizará el martes 17 de noviembre de 2026, las obras finalistas se darán a conocer el 1 de diciembre de 2026 y las obras seleccionadas serán interpretadas en el órgano de la iglesia de San Francisco el 11 de febrero de 2027 cuando se producirá, también, el fallo del jurado técnico y se harán públicos los ganadores del certamen.