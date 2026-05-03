La nueva entrada al Castillo de Lorca dará acceso a los más de 6.000 metros de yacimiento incorporados a los recorridos

"El casco antiguo de Lorca va cambiando a pasos agigantados. Muy pronto, el Castillo estará más cerca. Se unirá al itinerario turístico de forma menos exigente, que evitará el uso, casi obligado hasta ahora, del vehículo". Así de contundente se mostraba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante una reciente intervención en la que subrayaba la importancia de la apertura de la ‘Puerta del Refugio’ para acercar el Castillo a los itinerarios turísticos del casco antiguo.

Y es que, dentro del proyecto de ampliación de los espacios visitables de la Fortaleza del Sol, ya en su recta final, se contempla la creación de un itinerario peatonal que permitirá reducir en gran medida la distancia a recorrer desde el casco urbano para llegar al Castillo. "La Plaza de España y todo su entorno monumental, apuntaba, "serán antesala del Castillo que recuperará uno de sus primitivos accesos, el de la zona oriental, la ‘Puerta del Refugio’. Es uno de los proyectos más ambiciosos que se acometen en Lorca dentro de la recuperación del casco antiguo de la ciudad. La nueva entrada permitirá rescatar el sendero histórico del siglo XII".

El acceso 'conectará' con el vial de subida a la fortaleza. / Daniel Navarro

Para ello, se construirán unas escalinatas de acero y madera que facilitarán la entrada. "Tras cruzar las viejas murallas se podrán contemplar casi 6.000 metros cuadrados del Castillo que no eran visitables", recordaba el primer edil, quien hacía hincapié en que el proyecto también lleva consigo la consolidación y musealización de la ‘Puerta del Pescado’, otra de las históricas entradas a la fortaleza, que se convertirá en un mirador hacia el Guadalentín, y la puesta en valor de la ermita de San Clemente, la iglesia más antigua de Lorca.

2,8 millones

Todo este proyecto, uno de los más ambiciosos desde la recuperación de la alcazaba a principios de siglo, se ejecuta gracias a la subvención de casi 3 millones de euros concedida por el Gobierno de España a un proyecto que permitirá continuar los trabajos pendientes, la documentación y valorización de la parte del yacimiento aún no excavado de la judería (1,2 millones); así como la rehabilitación y musealización de la ermita de San Clemente(500.000 euros). Del mismo modo, se llevará a cabo la consolidación de la muralla en varios puntos, y la adecuación de caminos (85.866 euros), así como mejoras en la conexión exterior y otros elementos de valorización turística.

Nueva puerta de acceso, desde el interior del castillo. / Daniel Navarro

Así, en el extremo Sur de la alcazaba, 'bajo' el Parador, medio centenar de personas trabajan sin descanso para analizar tanto la primera iglesia de la ciudad como su entorno. De esta forma –en el plano científico– la intervención consolida y amplía una línea de investigación ya iniciada en el entorno de la Judería del castillo. El objetivo principal consiste en reconstruir el trazado urbano en un sector sin intervenciones previas, definir la articulación de calles y espacios, y aportar datos contrastables sobre la organización interna del barrio y las dinámicas de contacto y permeabilidad entre la comunidad judía y la cristiana en la Baja Edad Media.

Asimismo, en la Judería, los resultados obtenidos hasta la fecha son especialmente relevantes para la interpretación del trazado urbano. El hallazgo más significativo corresponde a un paso cubierto o galería cubierta, donde se conserva el arranque de los arcos y elementos asociados como el pavimento y rebancos, lo que aporta una evidencia excepcional para comprender la circulación interna, la jerarquía de recorridos y la configuración arquitectónica de este sector.

Estado actual de las obras en la Ermita de San Clemente. / L.O.

También el paisaje

Al respecto de la fortaleza, cabe destacar que las mejoras también llegarán a las laderas del cerro sobre el que se levanta. En ellas, el Ayuntamiento también está desarrollando un proyecto de restauración paisajística en la ladera exterior del castillo, que abarca una superficie aproximada de 51.377 m². Esta actuación tiene como objetivo principal la consolidación del terreno y la prevención de riesgos asociados a desprendimientos y escorrentías, habituales debido a la pendiente y a la naturaleza del suelo. La intervención se basa en la siembra de plantas autóctonas que favorecen la sujeción del terreno, reducen la erosión y contribuyen a frenar la desertificación. Asimismo, se busca incrementar la cobertura vegetal, mejorar la retención de humedad y propiciar la regeneración natural del entorno.

Vista general del Castillo de Lorca en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

En este caso se invertirán 75.000 euros, mientras que dentro del recinto se intervendrá en 16.000 metros cuadrados de los más de 26.700 m² de zonas verdes existentes. En este caso, fuentes municipales recordaban que la intervención –con un coste de 61.000 euros– tiene como objetivo principal potenciar los valores medioambientales del enclave mediante soluciones basadas en la naturaleza (SBN), contribuyendo a su transición ecológica y sostenible".