Sigue en directo la Carrera de los Caballos del Vino

Los 56 caballos que participan este año en el festejo se medirán sus fuerzas en la última cuesta que da acceso a la lonja de la fortaleza. 80 metros donde los cuatro caballistas no pueden soltarse del equipo. Por el momento sigue siendo válido el récord de Ansemil, el caballo de la Pepa Artesano, que paró el crono en 7,713 segundos en el año 2016.

El festejo de los caballos del vino está incluido en la lista de Patrimonio Inmaterial Cultural por la UNESCO, además de gozar de la declaración de Bien de Interés Cultural.

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