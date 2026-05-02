La Santa Cruz lleva a Abanilla al corazón de sus fiestas

Con el impulso del Año Jubilar de la Santísima Cruz, Abanilla se ha convertido este año en lugar de peregrinación, en punto de encuentro donde lo devocional y, en estas fechas lo festero se entrelazan con intensidad. Desde finales de abril, las calles respiran una mezcla de fervor, música y expectativa que desborda el calendario: no son unas fiestas más, sino unas fiestas conscientes de su propia trascendencia.

Lo vivido hasta ahora —desde el pregón del 24 de abril y la coronación de las reinas hasta el gran desfile de kábilas y mesnadas del 1 de mayo— ha servido como prólogo. La Entrada mora y cristiana, las embajadas y la liturgia del novenario han ido calentando un ambiente que este año se percibe más concurrido. Pero es ahora, en el corazón de la celebración, cuando Abanilla se entrega plenamente a su rito mayor.

2 de mayo

Superado ese primer bloque, la jornada de hoy, 2 de mayo, marca el inicio del tramo más solemne. Durante la tarde, el sonido de los tambores recorrerá las calles, acompañando a los sargentos, actuando como llamada. Sobre las 17.00 de la tarde tendrá lugar la recogida de cargos festeros de la Federación de Moros y Cristianos y de los capitanes y pajes, que recorrerán las calles hasta llegar a la Plaza de la Constitución acompañados por distintas bandas de música.

Ya en el centro del municipio, los Coros y Danzas ‘Santísima Cruz’ ofrecerán una actuación previa que servirá de antesala a uno de los actos más significativos: la Ofrenda Floral a la Santísima Cruz. A las 18.00 horas arrancará el recorrido desde la plaza, con la participación del pueblo en general, las kábilas y mesnadas con sus respectivas reinas, bandas de música, la Federación de Moros y Cristianos, la Hermandad y las autoridades locales.

Santísima Cruz de Abanilla. / Ayto. Abanilla

El cortejo avanzará hasta la iglesia de San José, donde tendrá lugar la entrega de flores ante la Cruz. Tras la ofrenda, se celebrará la bendición y la imposición de bandas e insignias, junto con la entrega de pergaminos a los capitanes. En este mismo acto se formalizará el nombramiento de los capitanes y sus pajes, y se entregarán los distintos títulos vinculados a la Hermandad, además de reconocimientos como el dirigido a las mujeres encargadas del mantenimiento de la ermita de Mahoya.

El concierto de ‘La Húngara’ y ‘La Espartera’ tiene lugar este sábado en el campo de fútbol

La jornada concluirá con el tradicional rodaje de bandera, que se realizará tanto en la Plaza de la Constitución como en el Paseo de la Ermita. Por la noche, el programa se completa con un concierto de ‘La Húngara’, con ‘La Espartera’ como artista invitada, que tendrá lugar en el campo de fútbol del municipio, y la verbena en el Paseo de la Ermita, amenizada por la Orquesta ‘Madison’.

3 de mayo

El domingo 3 de mayo comenzará de madrugada. A las 05.00 horas, el pasacalles con tambores volverá a recorrer las calles, seguido de la diana floreada a las 06.00 horas, que acompañará la recogida de pajes y capitanes para su traslado a la iglesia. A las 07.30 de la mañana se celebrará la misa solemne en la parroquia de San José.

Al finalizar la eucaristía, da comienzo la romería hacia la ermita de Mahoya. / Ayto. Abanilla

Al finalizar la eucaristía, dará comienzo la romería hacia la ermita de Mahoya. La Santísima Cruz iniciará el recorrido acompañada por romeros, cargos festeros y vecinos. Uno de los momentos más destacados será la apertura de la granada con la suelta de palomas, realizada por varios niños, antes de continuar el trayecto. La comitiva avanzará hasta la ermita, donde la Cruz quedará expuesta tras la llegada.

8 de mayo

Tras una pausa, el 8 de mayo la actividad continuará a partir de las 23.00 de la noche con la verbena amenizada por la Orquesta ‘Kalhima’ (Paseo de la Ermita), la actuación del conjunto musical ‘Reverse’ y actuaciones de DJ en el Campamento Festero.

9 de mayo

El sábado 9 de mayo retomará el protagonismo con una jornada que combinará actos oficiales y festivos. La mañana comenzará con el pasacalles y la recogida de cargos festeros, seguida de la recogida de autoridades. A las 12.00 horas se celebrará la misa de los capitanes en la parroquia de San José. Al término, los capitanes y sus pajes realizarán el rodaje de bandera en la plaza del Ayuntamiento y en el Paseo de la Ermita, acompañado de salvas y del saludo de los pajes.

Por la noche, tras la misa vespertina, el Paseo de la Ermita acogerá la verbena, y ya de madrugada tendrá lugar el castillo de fuegos artificiales, uno de los momentos más esperados del fin de semana.

10 de mayo

El domingo 10 de mayo pondrá el cierre a las fiestas. A las 11.30 horas se celebrará la misa en la parroquia de San José, que incluirá la bendición del nuevo órgano por parte del obispo de la diócesis de Cartagena. A continuación, la Santa Cruz será trasladada bajo palio hasta el Sagrado Corazón de Jesús, donde se realizará la bendición de los campos.

El 10 de mayo se disparará un espectáculo de fuegos artificiales. / Ayto. Abanilla

Por la tarde, tras un nuevo pasacalles, tendrá lugar la misa y la procesión de la Octava, acompañada por música. Al finalizar, se disparará un nuevo espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza de la Constitución.

Como último acto, los capitanes recorrerán las calles del municipio en el tradicional Vítor, que se prolongará hasta la medianoche y marca el final de las fiestas patronales.