La Peña Caprichoso se alza con la carrera de los Caballos del Vino 2026

La Peña Caprichoso se alzaba con el concurso de carrera de los Caballos del vino de Caravaca. El caballo Enol de raza inglés y capa castaña paró el crono en 8,156 segundos. Sus caballistas Juan Carlos, Chechu, David e Iván se acoplaron perfectamente con el equino realizando una carrera de vértigo, teniendo que soportar la presión de ser primeros, desde el puesto 19.

En breve comenzará la entrega de premios del concurso de enajenamiento.