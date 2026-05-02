Fiestas
La Peña Caprichoso se alza con la carrera de los Caballos del Vino 2026
El caballo Enol de raza inglés y capa castaña paró el crono en 8,156 segundos
La Peña Caprichoso se alzaba con el concurso de carrera de los Caballos del vino de Caravaca. El caballo Enol de raza inglés y capa castaña paró el crono en 8,156 segundos. Sus caballistas Juan Carlos, Chechu, David e Iván se acoplaron perfectamente con el equino realizando una carrera de vértigo, teniendo que soportar la presión de ser primeros, desde el puesto 19.
En breve comenzará la entrega de premios del concurso de enajenamiento.
- Nace el Camping Las Salinas: así es el nuevo refugio turístico en el kilómetro cero de La Manga
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier
- Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
- Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto de Mazarrón donde está prohibido bañarse
- En directo: Algeciras-FC Cartagena
- Del Eurofighter al NH-90 ‘Lobo’: conoce todos los aviones del Festival Aéreo de San Javier
- Unos 25.000 docentes murcianos tendrán que hacer una declaración de la Renta complementaria