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La Peña Caprichoso se alza con la carrera de los Caballos del Vino 2026

El caballo Enol de raza inglés y capa castaña paró el crono en 8,156 segundos

Uno de los momentos de la carrera.

Uno de los momentos de la carrera. / Ismael Fernández

Enrique Soler

Enrique Soler

La Peña Caprichoso se alzaba con el concurso de carrera de los Caballos del vino de Caravaca. El caballo Enol de raza inglés y capa castaña paró el crono en 8,156 segundos. Sus caballistas Juan Carlos, Chechu, David e Iván se acoplaron perfectamente con el equino realizando una carrera de vértigo, teniendo que soportar la presión de ser primeros, desde el puesto 19.

En breve comenzará la entrega de premios del concurso de enajenamiento.

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