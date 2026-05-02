Arranca una nueva promoción de vivienda pública en los Barrios Altos de Lorca

El 'Programa 12', ideado por el Ayuntamiento de Lorca para revitalizar el parque de vivienda de los Barrios Altos de Lorca sigue su curso. Tanto es así que, tras la demolición de una vivienda en la calle Tejeros y el inicio de su reconstrucción, recientemente se hacía lo propio con un inmueble ubicado en la calle Duende, a escasos metros de la iglesia de Santa María. En este caso, recientemente se iniciaba la demolición, puesto que presentaba "un avanzado estado de deterioro estructural y estético y diversas incidencias".

La edil delegada de Urbanismo, María Hernández, así lo recordaba durante una visita de supervisión a las actuaciones, que se ejecutan a través de una ayuda del Gobierno regional de 990.886 euros. En total, estos fondos permitirán rehabilitar 12 viviendas municipales; reedificar por completo otras siete –cuatro municipales y tres privadas– y demoler otras cuatro viviendas propiedad del Ayuntamiento. Asimismo, la inversión permitirá regenerar dos espacios públicos degradados.

El 'Programa 12' permitirá ralizar intervenciones clave en los Barrios Altos de Lorca. / L.O.

"El Gobierno regional mantiene un firme compromiso con Lorca. Hoy damos un paso decisivo en la transformación de los Barrios Altos de la ciudad con la demolición de una de las cuatro viviendas en mal estado incluidas en este proyecto. Es una actuación que forma parte de una inversión regional de casi un millón de euros para erradicar la infravivienda y seguir recuperando estos barrios históricos", aportaba el secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, en referencia al proyecto; unas palabras que complementaba la edil señalando: "damos un paso decisivo hacia la regeneración de los barrios altos, mejorando la seguridad y la calidad de vida de sus vecinos".

En este sentido, Hernández Benítez recordaba que el objetivo general del programa es regenerar el enclave mejorando tanto la calidad de vida de los vecinos como la imagen urbana del entorno. "Tras la demolición de la antigua construcción, Lorca dispondrá de una parcela edificable en la que se podrá llevar a cabo la edificación de un nuevo inmueble adaptado a las necesidades actuales, bajo criterios de habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética e integración urbana", sumaba.

Tras la demolición se procederá a la reconstrucción del edificio. / L.O.

Por lo que respecta al coste total de esta actuación concreta, cabe destacar que el presupuesto total destinado a la demolición y posterior reconstrucción asciende a 136.465 euros, incluyendo tanto la ejecución material de las obras como la redacción de los proyectos técnicos y la dirección facultativa. Durante los trabajos iniciales de demolición han aparecido láminas de amianto ocultas, que serán retiradas conforme a normativa.

En el último momento

Al hilo de este asunto María Hernández recordaba que el Gobierno municipal logró incluir "in extremis" a los Barrios Altos de Lorca en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, lo que ha permitido acceder a una importante subvención autonómica y estatal para impulsar una inversión global de 1,3 millones de euros destinada a la regeneración urbana de esta zona. "Lorca no puede avanzar dejando atrás a sus barrios históricos. Estamos actuando para eliminar focos de insalubridad, reforzar la seguridad y dignificar espacios precisados de intervención. Nuestro objetivo es claro: consolidar un entorno más seguro y cohesionado, tanto para los vecinos como para quienes nos visitan", concluía la edil.

Panorámica de los barrios altos de Lorca desde la iglesia de San Pedro. / Daniel Navarro

Esta actuación se integra dentro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Lorca a través del Decreto n.º 168/2025, de 30 de octubre, destinada a la erradicación de zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda. Asimismo, se desarrolla al amparo del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 (Programa 12), y se complementa con las iniciativas recogidas en el 'Plan Lorca Vivienda'. El ‘Programa 12’ de ayuda a la erradicación del chabolismo y la infravivienda permitirá la restauración de 12 viviendas de titularidad municipal y la demolición y reconstrucción de otras siete, en el conjunto de actuaciones previstas en los barrios de Santa María, San Pedro y San Juan, con horizonte 2030.