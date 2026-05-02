Dónde aparcar en el Festival Aéreo de San Javier: cortes, accesos y zonas restringidas

San Javier se prepara para recibir este fin de semana a miles de personas con motivo del Festival Aéreo Internacional, que se celebrará del viernes 1 al domingo 3 de mayo en Santiago de la Ribera y que espera superar los 180.000 asistentes. Ante la previsión de una afluencia masiva, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y accesos que conviene tener muy en cuenta antes de desplazarse hasta la zona.

El festival, que reunirá a más de 45 aeronaves, tendrá su plato fuerte el domingo 3 de mayo, con la gran exhibición aérea sobre el Mar Menor entre las 10.00 y las 15.00 horas. Ese día se esperan los mayores problemas de tráfico y concentración de público, por lo que se recomienda acudir con antelación, utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas y respetar los cortes establecidos.

Zonas de aparcamiento para asistir al Festival Aéreo de San Javier / L.O.

Seis zonas de aparcamiento

El dispositivo contempla seis aparcamientos principales, distribuidos entre Santiago de la Ribera y San Javier, con el objetivo de facilitar la llegada escalonada del público y evitar el colapso en primera línea de costa.

El Parking 1 estará situado en la zona de Santiago de la Ribera, en el solar del helipuerto y en calles de la urbanización de San Blas, como Cabo Huertas o Profesor Muñoz Alonso.

El Parking 2 se ubicará en la zona del polígono industrial Los Urreas.

El Parking 3 estará habilitado en el entorno del centro comercial Molino Plaza, en la avenida de La Unión y la calle Isla Graciosa, en San Javier.

El Parking 4 se situará en la zona exterior a la AP-7, en la calle Halcón y el entorno del recinto festero de San Javier.

El Parking 5 corresponderá a la zona centro de San Javier, en calles como Narciso Yepes, Párroco Cristóbal y vías próximas.

Además, se ha previsto un Parking 6 reservado para autocaravanas, en la avenida Academia General del Aire y la calle Salamanca.

Autobuses lanzadera el domingo

El plan de movilidad incluye un servicio de autobuses lanzadera el domingo desde las 8.00 horas, con destino a la avenida Patrulla Águila, para facilitar el acceso del público a Santiago de la Ribera sin necesidad de aproximar los vehículos particulares a las zonas más saturadas.

El consistorio recomienda utilizar estos aparcamientos perimetrales y desplazarse con tiempo suficiente, especialmente el domingo

El Ayuntamiento recomienda utilizar estos aparcamientos perimetrales y desplazarse con tiempo suficiente, especialmente el domingo, jornada en la que se prevé la mayor asistencia por la exhibición principal del festival.

Zona restringida Festival Aéreo de San Javier / L.O.

Zona restringida en Santiago de la Ribera

La zona restringida afectará al entorno comprendido desde la avenida Bartolomé Paños Pérez, plaza Puerta del Mar, avenida Virgen de Loreto y Ronda de Poniente hasta la primera línea del Mar Menor, incluyendo paseo Colón y paseo Atalayón.

En esta área se limitará la circulación para garantizar la seguridad del público, facilitar la evacuación en caso necesario y permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Accesos a la zona restringida

Las vías previstas como accesos y zonas de evacuación serán calle Granja, calle Querubina Jiménez, calle Luis Federico Guirao, plaza Puerta del Mar, avenida Sandoval y calle Coronel López Peña.

Estos puntos quedarán reservados principalmente para residentes, servicios autorizados y emergencias, por lo que se recomienda al público general evitar acceder en vehículo a la zona de primera línea.

Cortes de tráfico desde el jueves

Los cortes de tráfico comenzarán el jueves 30 de abril en la zona restringida. Durante esa jornada, así como el viernes 1 y el sábado 2 de mayo, se mantendrán restricciones en las calles señalizadas, con acceso permitido para residentes y servicios a través de las vías de evacuación habilitadas.

El dispositivo será más amplio el domingo 3 de mayo, cuando toda la zona restringida permanecerá cortada desde las 8.00 hasta las 17.00 horas, coincidiendo con la gran exhibición aérea y la previsión de mayor afluencia de público.

Aseos públicos habilitados

El dispositivo también contempla varios puntos de aseos públicos en Santiago de la Ribera. Estarán situados en la calle Maestre, en su cruce con la explanada Barnuevo; en la calle Maestra Sabina Ruiz Joven, junto a la calle Cánovas del Castillo; en la calle Manresa, también en su cruce con Cánovas del Castillo; en la calle Arcos, junto a Cánovas del Castillo, detrás del antiguo hospital; y en la calle San Ginés, en su cruce con Cánovas del Castillo.

Seguridad y recomendaciones

La seguridad estará garantizada por un dispositivo de más de 200 personas, con presencia de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil de varios municipios y servicios sanitarios, además de un hospital de campaña.

Noticias relacionadas

La organización recomienda consultar la información actualizada sobre cortes, horarios y accesos en la web oficial del festival y en la aplicación San Javier Activa, así como planificar el desplazamiento con antelación. La previsión de miles de asistentes hace especialmente importante evitar desplazamientos de última hora, respetar las zonas restringidas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad.