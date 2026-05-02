Alhama, preparada para el gran fin de semana de Los Mayos

La fiesta de Los Mayos de Alhama de Murcia, una tradición primaveral basada en la elaboración y exposición de figuras satíricas en calles y plazas, encara sus días centrales este 2 y 3 de mayo tras varias jornadas previas de actividades culturales, festivas y deportivas que comenzaron a mediados de abril.

La programación arrancó el pasado 16 de abril con el Mayos Burger Fest en el recinto ferial Nueva Espuña. Durante cuatro jornadas se desarrollaron actividades gastronómicas y musicales en este espacio, coincidiendo también con la celebración de la Paparajote Wars en el Espacio Joven La Estación y la concentración de motos clásicas en la Plaza de las Américas el domingo 19.

El programa continuó el viernes 24 de abril con la apertura de las atracciones del recinto ferial, que permanecerán disponibles hasta el 10 de mayo, así como con la inauguración de la exposición ‘Mayeando con los Corremayos Mayores’ en la Casa de la Cultura, abierta al público hasta el 3 de mayo. En los días posteriores se sucedieron visitas turísticas en Gebas, el Festival Nacional de Folklore en el atrio de la iglesia de San Lázaro y diversas actividades infantiles, culturales y musicales.

Ayer tuvieron lugar varias actividades deportivas, culturales y tradicionales, con el inicio del mercadillo de Los Mayos en la Plaza de las Américas, el encuentro de auroros, visitas guiadas a cruces y el concierto folk en el atrio de San Lázaro.

Lo que está por venir

Hoy sábado 2 de mayo se desarrollan algunos de los actos más representativos de la programación. La jornada comienza con la visita del jurado a las cruces inscritas en el concurso y una nueva salida del tren turístico para recorrerlas. A partir de las 15.00 horas se inicia la plantada de los Mayos en calles, plazas y jardines del municipio, una de las actividades centrales de la fiesta. Estas figuras podrán visitarse durante la tarde y la noche, tanto a pie como mediante el tren habilitado con recorridos continuos hasta las 20.00 horas.

La programación de hoy sábado incluye también visitas turísticas guiadas, tanto en español como en inglés, centradas en el recorrido por los principales puntos culturales y los Mayos instalados en el casco urbano. A lo largo de la tarde se desarrollan actividades infantiles como el taller de maquillaje de corremayos y globoflexia, junto al reparto del pin oficial de la fiesta y planos de ubicación.

La jornada continúa con actuaciones como la de la academia Paso a Paso y la presentación del Corremayo Mayor de las fiestas, que en esta edición recae en José María Cánovas Vera. Posteriormente tiene lugar el pasacalles de corremayos, que recorrerá diversas calles del municipio hasta el recinto ferial, acompañado por el grupo Malvariche.

La programación musical culmina con el concierto de Celtas Cortos en el recinto ferial Nueva Espuña, seguido del Mayfest, un festival de DJ con dos escenarios y varias actuaciones que se prolongarán durante la madrugada.

La programación musical de hoy culmina con el concierto de Celtas Cortos. / Ayto. Alhama

El domingo 3 de mayo, día grande de Los Mayos, se completa la plantada de todas las figuras en el municipio. Desde primera hora se pone en marcha el tren de los Mayos, con salidas durante toda la jornada, así como el servicio de información turística y reparto de material en la oficina de turismo.

A lo largo del día se desarrollan visitas guiadas, tanto en español como en inglés, y la visita del jurado a los Mayos participantes en el concurso. La mañana incluye la recepción de cuadrillas, que recorrerán las figuras instaladas, y un pasacalles de corremayos con dos itinerarios simultáneos para facilitar la participación.

La programación del domingo continúa con actuaciones infantiles, la elaboración y degustación de una paella gigante en la Plaza de Abastos y actividades como hinchables y recorridos en bicicleta por los Mayos. Por la tarde se celebra el encuentro de cuadrillas en la plaza de la Concepción, donde también tendrá lugar la entrega de premios de los concursos de Mayos, cruces y decoración.

Tras el fin de semana central, la programación se prolonga durante el mes de mayo con nuevas actividades. El lunes 4 y el jueves 7 se celebran jornadas del Día de la Infancia en el recinto ferial. Del 8 al 10 de mayo tendrá lugar la concentración de motos custom, con conciertos, rutas y actividades en Nueva Espuña.

El calendario continúa el 9 de mayo con el torneo de gimnasia rítmica y distintas citas musicales y motociclistas, mientras que el domingo 10 se clausura la concentración custom. En la segunda mitad del mes destacan propuestas como Deportimayos, el evento Mayos Metal Live y visitas turísticas en El Berro el día 16, junto a competiciones deportivas como motocross y atletismo durante ese fin de semana.

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Las actividades se completan con conciertos infantiles, torneos deportivos de fútbol sala, pádel, tenis y balonmano, además de exhibiciones y campeonatos a lo largo de las semanas siguientes. El programa concluye el 30 de mayo con competiciones de judo y otras actividades deportivas, manteniendo la continuidad festiva más allá de los días centrales.