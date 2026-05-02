Seis heridos, dos de ellos graves, al estrellarse dos coches de frente en una carretera comarcal de Lorca

Seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, al estrellarse dos coches de frente en una carretera comarcal del municipio de Lorca este viernes por la noche, informa la Guardia Civil de Tráfico y el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la noche, en el kilómetro 0,500 de la carretera RM C-15 de Lorca. Según las primeras investigaciones, uno de los automóviles invadió el sentido contrario (por razones que no han trascendido, aunque se sospecha de un despiste del conductor) y se estampó frontalmente contra el otro, que sí circulaba adecuadamente

Al lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil (cuerpo competente para investigar este tipo de siniestros viales), que se ocuparon de regular el tráfico, personal de mantenimiento de carreteras y sanitarios en varias ambulancias, para atender in situ a los heridos y llevarlos al hospital.

Los seis accidentados, cinco hombres y una mujer, son adultos. En concreto, la mujer tiene 37 años, la misma edad que dos de los los varones. Los tres restantes tienen 36, 19 y 52 años respectivamente.

Fueron llevados en los vehículos sanitarios al Rafael Méndez de Lorca, el hospital más cercano. Según Emergencias, dos de ellos presentaban lesiones de consideración, mientras que, según confirmó también la Benemérita, el resto únicamente tenía heridas de carácter leve,

¿Qué hacer ante un accidente de tráfico?

En caso de presenciar o estar ante un accidente de tráfico, la DGT recomienda la conducta PAS (proteger, alertar y socorrer). Un sistema reconocido y establecido a nivel internacional para actuar ante cualquier tipo de emergencia. En este sentido, el objetivo es la protección en el escenario del accidente; lo siguiente es alertar a los servicios de emergencia. Después, solo si se poseen los conocimientos adecuados, las personas se deben centrar en socorrer a los heridos.

En el caso de proteger, se debe estacionar el vehículo en un lugar seguro, apagarlo, echar el freno y colocar las luces y señalización de emergencia, como el chaleco reflectante. Si la persona se encuentra dentro del vehículo siniestrado, es recomendable echar el freno de mano y quitar las llaves del contacto —siempre que sea posible—.

También se deben evitar los posibles focos de ignición, más aún si el vehículo accidentado tiene fugas de combustible. El paso más importante en este aspecto es no intervenir en el estado del vehículo y de las víctimas salvo que se tengan los conocimientos necesarios o estos ocupen un lugar peligroso como, por ejemplo, la carretera.

Con respecto a la directriz 'avisar', se debe llamar cuanto antes al servicio de emergencias 112 y explicar detalladamente al personal de atención el estado del escenario del accidente y de las personas afectadas.