Los premios del María Agustina de Lorca viajarán hasta Gijón, Motril, Leganés y Chiclana

El Certamen Literario María Agustina de Lorca, que desde hace más de cincuenta años promueve la creación literaria entre los jóvenes de todo el país, ya tiene ganadores de su quincuagesimoprimera edición. Así lo hacía público este viernes el jurado, que en la tarde del pasado jueves culminaba sus deliberaciones.

En la categoría de verso el primer premio ha recaído en Mar Fernández Calvo, natural de Gijón, por su poemario 'Síntesis en la piel'. La poeta recibirá como premio 1.500 euros y diploma. El segundo premio de la categoría ha sido para Alberto Martínez Cordone, de Leganés, por su trabajo 'Nada más'. Recibirá un premio económico de 1.000 euros y diploma.

Cartel anunciador del la LI edición del certamen María Agustina de Lorca. / L.O.

En la categoría de narración corta la ganadora ha sido Candela Moreno García, de Motril, quien ha conseguido el galardón gracias a su relato 'La luz llega tarde'. El mismo está también dotado con 1.500 euros y diploma. El segundo premio ha recaído en la narración 'El derecho a soñar', obra de Lucía Cárdenas Soldán, de Chiclana de la Frontera. La autora gaditana será recompensada con 1.000 euros y diploma.

27 de mayo

Al respecto del certamen, organizado por los institutos públicos de Educación Secundaria de Lorca y coordinado en esta ocasión por el IES Francisco Ros Giner, cabe destacar que aún resta por celebrarse el acto oficial de entrega de los galardones. Concretamente, los premios serán entregados el miércoles 27 de mayo a las 19.30 horas en el salón de actos del IES Francisco Ros Giner.

En cuanto al certamen en general, que ha superado ya el medio siglo de vigencia, rinde homenaje a la que fuera Catedrática de Lengua y Literatura del IES Ibáñez Martín Dña. María Agustina Martínez Gómez, cuyo legado sigue vivo en la memoria de sus alumnos y a través de este prestigioso premio que es un referente a nivel internacional para la creación literaria entre los jóvenes.