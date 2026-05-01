Nace el Camping Las Salinas: así es el nuevo refugio turístico en el kilómetro cero de La Manga

La Manga del Mar Menor contará con un nuevo espacio turístico para acoger a visitantes nacionales y extranjeros. A diferencia del resto, su principal objetivo es atraer a un público desestacionalizado, más allá de la temporada de verano. El Camping Las Salinas aúna naturaleza, arquitectura sostenible, gastronomía, vida al aire libre y turismo responsable con la finalidad de resurgir el kilómetro cero de La Manga, junto a las Salinas de Marchamalo y muy cerca de Cabo de Palos.

Desde la promotora, Masa Fondo de Activos Turísticos S.L., afirman que «el camping abarca un terreno aproximado de 7.000 metros cuadrados, pero no busca competir en tamaño sino en filosofía. Es un proyecto que apuesta por un modelo de turismo tranquilo, respetuoso y alineado con los valores de un territorio que cada vez mira más hacia la sostenibilidad».

El principal atractivo del camping será la embarcación ‘Stardust Uno’, la cual se ha recuperado, musealizado y se varará para su uso y contemplación en tierra. «Es un yate de motor clásico de desplazamiento con historia rica, pues fue construido en los años 30 del pasado siglo. Está construido íntegramente de madera, el material estándar de lujo antes de que el acero y la fibra de vidrio dominaran la industria».

Goza de un estilo ‘trawler’ o de crucero de cabina larga, ojos de buey redondos tradicionales y una estructura de puente de mando elevada con ventanas rectangulares. Es un barco de doble hélice (bimotor), con dos ejes y timones. «Va a ser el icono del camping. Estará acondicionado para alojamiento en 2 suites con terrazas anexas elevadas. Desde allí se podrán disfrutar las inolvidables puestas de sol del Mar Menor y, también, realizar pequeños eventos Premium».

La arquitectura del camping apuesta por la madera tratada procedente de bosques gestionados de forma sostenible, un material que aporta calidez y reduce la huella ambiental. «Las edificaciones se integran suavemente en el entorno, respetando la escala del paisaje y evitando romper el horizonte característico de la zona».

El paisajismo del proyecto huye deliberadamente de los modelos convencionales. En lugar de grandes extensiones de césped el diseño apuesta por la xerojardinería, una estrategia adaptada al clima y al territorio. «Más de cien cactus columnares de gran porte forman parte de la vegetación principal acompañados por cipreses, moreras y del palmeral existente que aporta sombra natural al conjunto. El resultado es un jardín que no lucha contra el clima de Cartagena, sino que convive con él».

La tecnología también juega un papel esencial. Las instalaciones cuentan con sistemas de tele-gestión automatizados y soluciones de eficiencia energética diseñadas para optimizar el consumo de recursos y reducir el impacto ambiental. «Aquí la sostenibilidad no es un concepto decorativo, sino una decisión estructural».

El perfil de visitantes que pretende atraer es muy concreto: el viajero europeo del norte que cada invierno busca refugio en las temperaturas suaves del Mediterráneo. Son los conocidos como ‘turistas de nieve’. Para sus autocaravanas se han diseñado 70 parcelas amplias y equipadas con conexiones individuales de agua, electricidad y desagüe. «Este modelo favorece un turismo desestacionalizado. La respuesta del mercado ya anticipa el interés: incluso antes de su apertura oficial el camping ya cuenta con cerca de un 30 % de ocupación reservada para la temporada comprendida entre septiembre y mayo de 2027».

Una de las finalidades del Camping Las Salinas es gestionar el turismo itinerante. Muchas autocaravanas terminan estacionando durante días en parkings públicos o en zonas naturales próximas al Vivero y a Las Salinas. «Esta situación genera impactos ambientales negativos y conflictos de convivencia con los residentes. La creación de un camping especializado actúa como una solución ordenadora dado que, al ofrecer servicios completos, canaliza una demanda ya existente hacia un entorno regulado y respetuoso con el medio».

El complejo incorpora también un edificio de usos múltiples donde destaca un restaurante de inspiración mediterránea. En su carta tendrán protagonismo el pescado fresco de lonja y los arroces tradicionales de la costa. «También habrá una terraza singular de maderas recuperadas situada junto a un pequeño huerto de olivos bicentenarios y rodeada de vegetación autóctona. Un espacio pensado para disfrutar del paisaje y del ritmo pausado del entorno».

La puesta en marcha del Camping Las Salinas representa mucho más que la apertura de un nuevo alojamiento turístico. Supone la recuperación de un espacio y la apuesta por un modelo que equilibra desarrollo económico y respeto ambiental. En un momento en el que los destinos turísticos buscan redefinir su relación con el territorio, proyectos como este muestran que otra forma de crecer es posible.

«Es un proyecto que mira al futuro del turismo desde una perspectiva más consciente, más sostenible y más integrada con el paisaje. Porque La Manga del Mar Menor está cambiando y, esta vez, el cambio llega con aroma a madera, a sal marina y a un futuro donde turismo y naturaleza pueden avanzar juntos», exponen desde Masa Fondo de Activos Turísticos.